В Чечне до четырех полос расширят 12 км федеральной трассы «Кавказ»

По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» капитально отремонтируют участок автодороги Р-217 «Кавказ» в Грозненском районе республики (с 644-го по 656-й км).

Итогом работ станет увеличение пропускной способности и уровня безопасности движения загруженного участка дороги, по которому в сутки проезжает 35 тыс. автомобилей. В ноябре 2026 года в рамках первого этапа планируется ввести в строй первые 4 км (с 644-го по 648-й км). На участках расширения устроят земляное полотно и основание дорожной одежды. Далее уложат еще два слоя асфальтобетона, где верхний — щебеночно-мастичный. Также отремонтируют примыкания и пересечения. Под насыпью дороги для пропуска воды и ее отвода с проезжей части заменят две водопропускные трубы. Встречные потоки на всем протяжении участка разделят осевым ограждением со светоотражающими элементами. Помимо этого, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, краевое барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку. К концу 2026 года более 80 % автодороги Р-217 «Кавказ» на территории Чеченской Республики станут четырехполосными (96 из 116 км).

***В оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» на территории Чеченской Республики находится 336 км федеральных автодорог общего пользования. Это трассы Р-217 «Кавказ»; Р-217 «Кавказ» (обход Гудермеса), Р-217 «Кавказ» (подъезд к Грозному); Итум-Кали – Ведучи; Р-217 «Кавказ» (подъезд к туристическому комплексу «Ведучи»); Р-215 Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала, подъезд к Грозному.