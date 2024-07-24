Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике

Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр энергетики Николай Шульгинов.

"Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого напрямую: атомную и газовую отрасль, вопрос безопасности, международную деятельность... Когда председатель комитета придет, Николай Григорьевич Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься (работой – ред.)", – сказал он во время заседания комитета по энергетике.

"Что касается работы в целом, то баланс интересов. Я сделал такой вывод, что только те законы работают, в которых учтены интересы и государства, и бизнеса, и общества, и отдельного человека. Если бизнес задушили, налоги платить не будет и так далее... Моя оценка работы – я всегда говорил – я правильно работаю или когда меня все хвалят, или когда меня все ругают: в двух случаях баланс интересов учитывается", – добавил Завальный.

Благодарность за работу экс-председателю комитета выразила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Я от имени министерства, но, наверное, в первую очередь, от себя лично, хотела поблагодарить за работу. Потому что я пришла на должность статса (статс-секретаря – ред.) таким зеленым статсом, а росла в статсе вместе с Вами, и очень многому у Вас научилась. То, как Вы смотрите на проблему... Вы копаетесь в сути, Вы не гнетесь, а при этом ищете компромиссы", – отметила она.

Госдума во вторник приняла постановление об освобождении с должности председателя комитета по энергетике Завального. Пост он занимал с апреля 2015 года.

Депутатом Госдумы Завальный стал в 2011 году, а до этого был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV и V созывов. Занимал пост заместителя председателя комиссии регионального парламента по бюджету, финансам и экономической политике. Работал генеральным директором ООО "Тюментрансгаз", ОАО "Газпром" и ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Шульгинов был министром энергетики в 2020-2024 годах.