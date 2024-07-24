Александр Новак провёл 21-е заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству России и Китая

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл в Москве 21-е заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству России и Китая. С китайской стороны в качестве сопредседателя комиссию возглавляет Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян.

Стороны обсудили широкий круг вопросов развития кооперации в нефтяной, газовой, угольной, атомной и электроэнергетической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии и декарбонизации энергетики. Участники договорились укреплять российско-китайские отношения стратегического характера в энергетической сфере и способствовать их дальнейшему развитию.

«Текущий год для России и Китая особенный. 75 лет назад, 1 октября 1949 года, была образована Китайская Народная Республика. 2 октября, буквально на следующий день после провозглашения КНР, Советский Союз первым в мире признал новый Китай и установил с ним дипломатические отношения. Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров, неизменно придерживаются принципов уважительного, доверительного, равноправного партнёрства, решительной взаимной поддержки по ключевым для обеих сторон вопросам. Центральную роль в продвижении комплекса связей двух стран играет интенсивный доверительный диалог глав государств», – отметил Александр Новак, открывая заседание комиссии.

В прошлом году товарооборот между Россией и КНР достиг рекордных 230 млрд долларов. При этом в последние годы расчёты практически полностью перешли на рубли и юани.

«Цель моего приезда в Россию – реализовать вместе с российскими коллегами достигнутые главами наших государств в ходе двух встреч в этом году важные договорённости, укрепить инвестиционное и энергетическое сотрудничество», – сказал Дин Сюэсян.

По итогам заседания межправкомиссии был подписан протокол, закрепляющий договорённости в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической, атомной сферах, а также в сфере возобновляемой энергетики и климатических технологий.

Также вице-премьер выступил на открытии шестого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ). Среди участников РКЭБФ – ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества.