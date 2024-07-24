«Ростелеком» капитально взялся за нижегородские многоквартирные дома

«Ростелеком» по заказу государственной жилищной инспекции Нижегородской области приступил к проведению обследования технического состояния многоквартирных домов (МКД), включенных в региональную программу капитального ремонта, и даст оценку физического износа зданий. До конца ноября компания проверит 3 504 жилых строений.

Проект позволит определить реальное техническое состояние объектов, их конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения и учесть полученные результаты при актуализации планов капитального ремонта.

Для работы над проектом компания привлекла квалифицированных специалистов с профильным строительным образованием. Они обследуют фундаменты, перекрытия, фасады, крыши, лестницы, подвальные помещения и инженерные системы домов, выявят дефекты, определят их объемы и сформируют сводную отчетность. Инженеры-обследователи подробно опишут обнаруженные повреждения и дадут рекомендации по их устранению. Вместе с отчетами будет сформирован электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов.

Наибольший объем работ будет выполнен в области, в Нижнем Новгороде обследованию подлежат порядка трети МКД — свыше 1 000 строений. В адресной программе и малоэтажные, и высотные — до 15 этажей — здания. Основная доля объектов — постройки 50-х – 80-х годов. Наибольший по площади из них — порядка 45 тысяч квадратных метров — один из четырех девятиэтажных домов знаменитого жилого комплекса, построенного в виде букв СССР. Самым старым постройкам, расположенным в Починках около Конного завода, — более 200 лет.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания обследует несколько тысяч расположенных по всей области объектов общей площадью более восьми миллионов квадратных метров. Справиться с таким огромным объемом работ и уложиться в сроки поможет специально разработанная для проекта информационная система. Данные в нее загружаются непосредственно во время осмотра зданий, в ней же производится камеральная обработка собранной информации, а по завершении сразу формируется отчетность по конструктивным элементам и инженерным системам всех обследованных МКД с ранжированием по срочности выполнения работ по капитальному ремонту. С помощью специализированного программного решения мы сможем в пять раз быстрее проводить оценку технического состояния домов по сравнению с традиционным способом, когда результаты осмотра обрабатываются вручную. Это подтверждено опытом реализации аналогичного проекта в Нижегородской области в 2023 году».

Применение информационно-аналитической системы в проекте по обследованию МКД позволяет на 70% сократить сроки сбора первичной информации о домах, на 80% ускорить анализ и обработку данных и на 90% ускорить формирование технического отчета, который автоматически передается в государственную жилищную инспекцию.

Михаил Куренков, и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области: «Раньше при формировании планов капремонта регион прежде всего руководствовался датой постройки дома и сроками проведения в нем последних работ. Сейчас, благодаря полученной детализированной информации, мы можем ранжировать объекты жилого фонда в зависимости от их реального технического состояния. Это позволит выполнять работы по капитальному ремонту строений, которые в этом нуждаются в первую очередь».

Еще один этап проекта — формирование электронного банка данных технического состояния МКД, содержащего исчерпывающую информацию о результатах обследования. Первичная техническая документация запрашивается у управляющих компаний и переводится в электронный вид. В случае ее отсутствия специалисты выезжают на объекты, проводят измерительные работы. По результатам вычерчиваются поэтажные планы и проекции фасадов, на которых отмечаются выявленные дефекты и повреждения с прикреплением полученных в ходе обследований фотоматериалов. В банк данных также вносится информация о годе постройки, этажности и площади домов, описания конструктивных решений и заключения о результатах обследования конструктивных элементов и инженерных систем, расчеты физического износа, ведомости дефектов и повреждений, ведомости работ по их устранению.

Проект по оценке состояния МКД Нижегородской области «Ростелеком» реализует второй год, в 2023 году компания проверила 3 024 объекта. Фонд капитального ремонта Нижегородской области насчитывает 23,5 тысячи домов, их обследование планируется завершить к 2027 году.