Во ВНИИГ разработали цифровую площадку для мониторинга состояния гидротехнических сооружений РусГидро
Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу по созданию двухуровневой цифровой площадки по безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Центра Мониторинга Группы РусГидро.
Новая цифровая платформа позволяет в режиме реального времени получать информацию о техническом состоянии и уровне безопасности ГТС производственных объектов компании, на ранних стадиях обнаруживать отклонения от нормативных показателей. Использование данной технологии на объектах позволит существенно повысить качество и оперативность процессов по обеспечению безопасности и надежности ГТС.
Серверное и клиентское программное обеспечение Центра мониторинга поддерживает отечественные операционные системы, полностью удовлетворяя требованиям по импортозамещению.
«Стратегия развития Группы РусГидро до 2035 года предусматривает цифровую трансформацию бизнес-процессов компании. Сегодня сделан важный шаг на пути к формированию единого информационного пространства по вопросам безопасности и надежности гидротехнических сооружений производственных объектов энергохолдинга. В ближайшие 5 лет нас ждет активная работа по развитию информационных систем и внедрению унифицированной информационно-диагностические системы на все производственные объекты РусГидро. Видя горящие глаза команды проекта, я уверен, что эта амбициозная задача будет успешно реализована», — рассказал ответственный за разработку, начальник отдела ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Андрей Веселов.