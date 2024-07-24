Во ВНИИГ разработали цифровую площадку для мониторинга состояния гидротехнических сооружений РусГидро

Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу по созданию двухуровневой цифровой площадки по безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Центра Мониторинга Группы РусГидро.

Новая цифровая платформа позволяет в режиме реального времени получать информацию о техническом состоянии и уровне безопасности ГТС производственных объектов компании, на ранних стадиях обнаруживать отклонения от нормативных показателей. Использование данной технологии на объектах позволит существенно повысить качество и оперативность процессов по обеспечению безопасности и надежности ГТС.

Серверное и клиентское программное обеспечение Центра мониторинга поддерживает отечественные операционные системы, полностью удовлетворяя требованиям по импортозамещению.