Комиссия СоюзМаш по энергоэффективности обсудила первоочередные меры по внедрению новых материалов в энергетике и промышленности

В заседании, которое провел Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, участвовали Первый заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по промышленной политике и торговле Александр Козловский, Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина, представители научных организаций и предприятий. Эксперты рассмотрели наукоемкие решения для разработки полимерных композитов, новые кабели, жаропрочные сплавы и другие предложения.

«Использование современных материалов имеет большое значение для повышения эффективности производств и инфраструктуры, позволяет экономить энергоресурсы, наращивать конкурентоспособность предприятий. Положительные эффекты от этой работы должны почувствовать конечные потребители продуктов и услуг», – подчеркнул Андрей Муров.

Участники отметили практическое значение предыдущего совместного заседания Комиссии СоюзМаш и Экспертного совета Госдумы РФ по данной проблематике. По его итогам был сформулирован ряд первоочередных шагов в области разработки национальных стандартов, гармонизации преференций и грантовой поддержки высокотехнологичных компаний.

Комиссия Союза машиностроителей России по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения под руководством Андрея Мурова действует с 2019 года. Основной задачей комиссии является содействие повышению энергоэффективности машиностроительных предприятий с развитием на них производств соответствующей продукции для других отраслей.