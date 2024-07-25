Москва переходит от двигателей внутреннего сгорания к электрическим: как в столице развивается кластер электромобилестроения

В столице состоялся бизнес-завтрак с участием представителей органов власти и отраслевых предприятий. Эксперты обсудили кооперацию производителей комплектующих для электротранспорта, локализацию, развитие межотраслевого кластера электромобилестроения и поддержку города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня Москва – один из ведущих центров инноваций в отечественном электромобилестроении. Столица активно снижает долю двигателей внутреннего сгорания в составе городского транспорта и техники в пользу более экологичных решений. Промышленный сектор Москвы вносит значительный вклад в развитие отрасли, предоставляя производителям развитый пул инструментов поддержки и создавая комфортные условия для их работы. Так, на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 ведущих производителей. Цель объединения – разработка и выпуск электротранспорта, а также его компонентов», – рассказал Анатолий Гарбузов.

Город предлагает свыше 20 мер поддержки для производителей, включая земельные, налоговые, финансовые преференции. Одним из эффективных инструментов остается офсетный контракт. Сегодня город заключил уже 22 таких соглашения, совокупный объем закупок по ним составляет около 413 миллиардов рублей.

«Среди подписанных офсетных соглашений – два касаются развития электромобилестроения и обеспечения отрасли критически значимой продукцией. Так, один из ключевых проектов – создание в Красной Пахре крупнейшего в России завода по производству аккумуляторных тяговых батарей для электротранспорта. Его производственные мощности позволят каждый год выпускать до 50 тысяч изделий. В рамках другого офсета в течение двух лет на территории ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство дорожно-коммунальной техники на электрическом приводе. Город планирует закупить 1580 машин», – отметил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.

Запуск гигафабрики компании «Рэнера» позволит значительно укрепить технологический суверенитет страны, повысить экспортный потенциал Москвы и продлить сроки эксплуатации техники на электротяге. Общая сумма закупки по офсету составит 172 млрд рублей. Запуск производства запланирован в 2025-2026 годах – сейчас на площадке ведутся строительно-монтажные работы

«Аккумуляторные батареи будут использоваться в электробусах, электромобилях, речном транспорте, коммунальной технике и средствах индивидуальной мобильности. При этом, потенциал их использования в различных сферах продолжает расти, и список их применения может быть существенно расширен. Это связано с развитием как транспортных технологий, так и с улучшением характеристик самих батарей. В этом направлении преуспевает Москва, где ведётся колоссальная работа по созданию возможностей для развития электротранспорта – это не только формирование спроса, но и создание полноценной кооперационной цепочки. Это отличный пример для масштабирования работы для регионов», – отметил директор по коммерции компании «РЭНЕРА» Дмитрий Турчин.

При этом, в городе динамично развивается электроинфраструктура – создаются специальные места подзарядки и зарядные станции для электромобилей. Как рассказала директор по стратегии проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Виктория Еремина, в столице в рамках проекта действует уже более 240 зарядных стаций. С момента запуска к нему присоединились более 21 тысяч человек. С начала года пользователи подзарядились на ЭЗС проекта более 215 тысяч раз – почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В планах ежегодно устанавливать в городе до 500 новых станций быстрой зарядки.

Москва – развитый промышленный центр России, который активно внедряет инновации, расширяет производственные мощности и укрепляется технологический суверенитет страны. Здесь работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открываются 40-50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий.

Развитие площадок в столице помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям Москвы доступны свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии. Также работают и антикризисные инструменты.