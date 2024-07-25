Состоялась рабочая встреча Минэнерго России и Минэнерго Республики Беларусь

25 июл. 2024, 17:00:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь провёл встречу с заместителем Министра энергетики Белоруссии Денисом Морозом и представителями энергокомпаний.

Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетическом комплексе. Включая вопросы дальнейшего сотрудничества в атомной отрасли на территории Республики. 

Заместители глав энергетических ведомств подвели итоги по формированию договора объединённого рынка электроэнергии Союзного государства. В частности реализация плана мероприятий по исполнению пункта 6.2. Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы.

«Прошли все внутригосударственные процедуры. Договор будет представлен на подпись Президентам России и Белоруссии», – рассказал Павел Сниккарс.

Также были обсуждены проекты правил общего рынка электроэнергии и методик расчёта величины отклонений перетоков электроэнергии на межгосударственных сечениях.

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