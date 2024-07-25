В новый станкостроительный завод в Подмосковье инвестируют 1 млрд рублей

Компания «ДжиЭрСи» в подмосковном городском округе Щелково реализует крупный инвестиционный проект в области станкостроения, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета российской экономики.

«Компания «ДжиЭрСи» ведет строительство научно-производственного комплекса по разработке, выпуску и ремонту станков. Инвестиции в создание нового станкостроительного предприятия оцениваются в 1 млрд рублей. Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ежегодно «ДжиЭрСи» планирует выпускать до 10 новых металлообрабатывающих станков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках создания научно-производственного комплекса инвестор организует работу по трем направлениям: научное, производственное и ремонтное. В рамках научного направления компания будет осуществлять разработку и проектирование металлообрабатывающих станков. Производственный блок будет осуществлять выпуск станков по собственным разработкам. Также компания планирует вести ремонт станков, механических узлов, деталей и агрегатов производственной, строительной и иной техники.

Компания «ДжиЭрСи» занимается ремонтом промышленного оборудования и спецтехники с 2005 года. Помимо ремонтной и производственной деятельности, компания уже активно занимается собственными разработками – на предприятии организованы конструкторский, технологический и R&D отделы. Новый комплекс позволит инвестору развить и реализовать имеющийся потенциал по созданию станков собственного производства. На сегодняшний день в штате компании 160 сотрудников, за счет реализации инвестпроекта штат может увеличиться на 300 человек.