«Владимирэнерго» подключил к сетям новые заправочные станции

Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 10 тыс. жителей Каширы. Энергетики в первом полугодии 2024 г. провели ряд работ по капремонту на электрообъектах, которые питают частные и многоквартирные дома на улицах Садовой, Парковой, Речной, Центролит, Пионерской. С начала 2024 года в Кашире работники компании отремонти...