«Владимирэнерго» подключил к сетям новые заправочные станции
25 июл. 2024, 15:30:00
348
Время чтения ≈ 1 минута
Энергетики «Владимирэнерго» выполнили комплекс работ для подключения к электросетям двух новых заправочных станций в регионе, сообщает Telegram-канал «ИнформБюро» (https://t.me/informationbureau/9130). Общая мощность технологического присоединения составила 235 кВт.
В Гороховецком районе для подключения АЗС построили участок воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с применением самонесущего изолированного провода (СИП). А для подключения электрозаправочной станции в Ковровском районе проложили участок кабельной линии 0,4 кВ.
Энергетики своевременно подключают новые инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и социально-экономическому развитию региона.
Около 10 тыс. жителей Каширы энергетики обеспечили качественным электроснабжением
25 июл. 2024, 17:45:10
Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 10 тыс. жителей Каширы. Энергетики в первом полугодии 2024 г. провели ряд работ по капремонту на электрообъектах, которые питают частные и многоквартирные дома на улицах Садовой, Парковой, Речной, Центролит, Пионерской. С начала 2024 года в Кашире работники компании отремонти...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией почти 1,3 тыс. новых потребителей в Кабардино-Балкарии
25 июл. 2024, 17:30:10
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в I полугодии 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям почти 1,3 тыс. новых потребителей. Суммарно им выдано 20,4 МВт мощности. Традиционно в зоне повышенного внимания - технологическое присоединение социально значимых объектов. В январе-июне текущего года энергетики обеспечили электроэнер...
Более 20 тысяч жителей Сысертского городского округа получили дополнительную гарантию надежности электроснабжения
25 июл. 2024, 17:15:01
Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» завершили реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Сысерть». Энергообъект обеспечивает электроснабжение более 20 тысяч жителей, а также несколько десятков социально-значимых объектов города Сысерти. Напомним, что специалисты энергокомпании провели реконструкцию центра питания в несколько этапов, начиная с 2023 года. Энергети...
«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией 3,2 тысячи новых потребителей
25 июл. 2024, 16:30:00
В первом полугодии 2024 года компания «Россети Тюмень» подключила к электрическим сетям порядка 3,2 тысячи потребителей в Тюменской области. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество присоединенных клиентов увеличилось на 20%. Суммарная выданная мощность превысила 74 МВт. Основную часть новых потребителей составили физические лица – 93% от общего числа исполненны...
«Россети Кубань» отремонтировали 60 км ЛЭП в тимашевском энергорайоне
25 июл. 2024, 15:45:00
Энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт свыше 60 км линий электропередачи (ЛЭП), которые обеспечивают электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края с общей численностью населения более 300 тыс. человек: Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский районы. Энергетики заменили 4,1 тыс. и...
Энергетики выполнили около шести тысяч присоединений к электросетям «Мособлэнерго» в первом полугодии
25 июл. 2024, 14:45:05
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении катего...
На энергоблоке №3 Ростовской АЭС с опережением срока завершён плановый ремонт
25 июл. 2024, 14:00:05
Обеспечение безопасной, надежной, эффективной и устойчивой работы атомных энергоблоков - приоритет для электроэнергетического дивизиона Росатома. Энергоблок №3 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») введён в работу после завершения мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР)*.&...
Филиал ПАО «Россети» повысит защиту магистральных ЛЭП Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ветровых нагрузок
25 июл. 2024, 13:30:05
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада укрепят конструкции 20 воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На объектах установят в общей сложности 244 новые дистанционные распорки. Это позволит повысить устойчивость ЛЭП к ветровым нагрузкам и надежность работы энерготран...
«Россети Ленэнерго» разработали и внедрили уникальную модульную систему для автоматизации кабельной сети 6-10 кВ
25 июл. 2024, 12:44:32
В рамках проведения НИОКР энергокомпания совместно с Московским энергетическим институтом, ООО МНПП «Антракс» и заводом «Электроаппарат» реализовала проект модульной системы заглубленного исполнения с силовыми выключателями, предназначенной для автоматизации кабельной сети 6-10 кВ. Оборудование отечественного производства размещается под землей в герметичной капсул...
«Россети Московский регион» провели ремонтные работы на трех подстанциях востока столицы
25 июл. 2024, 12:00:00
В компании «Россети Московский регион» идет активная фаза ремонтной программы ключевых подстанций столицы. Энергетики филиала «Московские высоковольтные сети» для повышения надежности электроснабжения востока столицы провели комплекс технических мероприятий сразу на трех крупных питающих центрах. В частности, был выполнен текущий ремонт ключевого оборудования — силовы...
В Мегино-Кангаласском районе энергетики ПАО «Якутскэнерго» ведут ремонтную кампанию
25 июл. 2024, 11:45:14
В Мегино-Кангаласском районе энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут работы в рамках ремонтной кампании 2024 года. В весенний период выполнен капитальный ремонт магистральных линий электропередачи. На кабельно-воздушных линиях напряжением 35 кВ «Майя - Нижний Бестях с отпайками», «Майя — Бедиме», &l...
«Россети Юг» исполнили 900 договоров технологического присоединения в Волгоградской области
25 июл. 2024, 11:30:00
Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» в первом полугодии 2024 года исполнил почти 900 договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в Волгоградской области. Новым потребителям предоставлено 48 МВт мощности, что на 17 % превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Энергетики подключили к электроснабжению 70 линий уличног...
В Тульской области введена новая подстанция 110 кВ для электроснабжения крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера
25 июл. 2024, 10:45:00
Системный оператор обеспечил ввод в эксплуатацию новой подстанции (ПС) 110 кВ Одом в Ефремовском районе Тульской области в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Черкизово ТЭК». Питающий центр введен на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» в Тульской области, на промышленной площадке крупного потребителя электроэнергии –...
Сергей Кондратьев проверил ход подготовки энергопредприятий Приморья к зиме
25 июл. 2024, 10:30:00
Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев в рамках рабочей поездки на энергопредприятия АО «Дальневосточная генерирующая компания» проинспектировал работы по замене генерирующего оборудования и подготовку электростанций юга Приморья к предстоящему отопительному сезону 2024-2025 гг. На Владивостокско...
26 новых электрозарядных станций заработало в Подмосковье
24 июл. 2024, 17:45:30
В Подмосковье продолжается реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Установка электрозарядных станций (ЭЗС) производится в разных муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральный программы под контролем областного Министерства энерге...
Самарский филиал «Россети Волга» и Жигулевский государственный колледж подписали соглашение о сотрудничестве
24 июл. 2024, 17:00:01
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» и Жигулевский государственный колледж заключили соглашение о практической подготовке студентов по программе практико-ориентированного (дуального) обучения. Самарский филиал «Россети Волга» стал первым в Обществе, где было внедрено дуальное обучение. За год работы со средне-специальными учеб...
Потребителей микрорайона Сходня в Химках обеспечили надежным электроснабжением
24 июл. 2024, 16:30:01
Специалисты «Мособлэнерго» завершили в июле капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в Химках на ул. Герцена и Набережной. Выполненные работы обеспечили надежность и качество электроснабжения более 30 потребителей в частном секторе микрорайона Сходня. На линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 800 м, отходящей от ТП-369, произв...
«Россети Московский регион» улучшили качество и надежность электроснабжения более 1,5 тысяч потребителей Раменского городского округа
24 июл. 2024, 16:15:01
«Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетевого комплекса в Раменском г.о. в ходе реализации программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» завершили реконструкцию участка кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра «Кварц&r...
Энергетики обеспечили надежность электроснабжения потребителей поселка Малаховка городского округа Люберцы
24 июл. 2024, 15:30:22
Энергетики выполнили ремонт оборудования распределительного пункта в п. Малаховка г. о. Люберцы, расположенного на Егорьевском шоссе. От РП-17 кабельные линии питают шесть трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение потребителей микрорайона Овражки, в том числе более ста частных домов и коммерческо-производственные организации. В июле специал...
Выработка электроэнергии на Загорской ГАЭС в первом полугодии 2024 года превысила 911 млн кВт·ч
24 июл. 2024, 15:15:22
За период с января по июнь 2024 года Загорская ГАЭС (филиал РусГидро), расположенная на реке Кунья в поселке Богородское Московской области, выработала 911 млн 852 тыс. кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Максимальная суточная выработка электроэнергии 5504 тыс. кВт·ч была зафиксирована 25 июня. Объем электроэнергии, выработанной станцией со дня пуска первого гидроагрегата,...