Новый разъезд построили на перегоне БАМа Верхнезейск – Апетенок в Амурской области

Новый разъезд 2699 км построили на перегоне БАМа Верхнезейск – Апетенок в Амурской области

Он стал четвёртым разъездом на участке Улак – Февральск, движение по которому открыли с начала июля. Объекты разместили на сложном участке магистрали, по которому, в том числе, везут уголь с Эльгинского месторождения в порты Татарского пролива.

В ходе строительства уложили 2,5 км пути, 8 стрелочных переводов, возвели мост и водопропускную трубу. После завершения стройки будет высажено почти 2,6 тысяч саженцев сосны.

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