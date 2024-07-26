В Калмыкии до четырех полос расширят 13 км трассы Р-22 «Каспий»

Речь идет о двух участках капремонта на подъезде к Элисте ‒ со 109-го по 114-й км и со 114-го по 122-й км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Малодербетовском и Сарпинском районах республики.

На первом участке уже закончены работы по устройству очистных сооружений и водопропускных труб, укреплению откосов земляного полотна. Дорожники расширили проезжую часть с 9,5 до 22 м, устроили осевое барьерное ограждение, исключающее выезд автомобилей на встречную полосу и возможность самого опасного вида ДТП – лобового столкновения. Кроме того, установили 56 дорожных знаков, 158 сигнальных столбиков, 117 катафотов на барьерном ограждении, а также нанесли разметку термопластиком.

Большое внимание уделили мероприятиям, направленным на снижение количества ДТП, возникающих вследствие утомляемости. Для водителей устроили площадку отдыха с эстакадой для обслуживания транспортных средств и санитарно-гигиеническую зону.

В ходе капремонта на соседнем участке со 114-го по 122-й км расширили земляное полотно, а также устроили верхний слой нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего хорошими сцепными свойствами и обеспечивающего высокие транспортно-эксплуатационные показатели. Помимо этого, устроили пересечения и примыкания, отремонтировали более 100 м водопропускных труб, еще порядка 100 м труб заменили на новые. Сейчас дорожники занимаются устройством кюветов и установкой автопавильона.

В этом дорожно-строительном сезоне планируется завершить работы по устройству системы водоотвода с проезжей части, очистных сооружений, установить барьерное ограждение и нанести дорожную разметку. Для безопасного движения в ночное время суток на объекте предусмотрено наружное искусственное освещение, для этого установят 163 опоры линии электропередачи.

Ввести оба участка в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.