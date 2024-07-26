«Силовые машины» изготовили и отгрузили турбогенератор для Ириклинской ГРЭС

На заводе «Электросила» (входит в АО «Силовые машины») изготовили и отгрузили мощный турбогенератор типа ТВВ-350-2. Оборудование отправилось на Ириклинскую ГРЭС («Интер РАО – Управление электрогенерацией») для модернизации блока №3.

Турбогенератор ТВВ-350-2, изготовленный для блока №3 Ириклинской ГРЭС, является одним из самых массовых представителей серии турбогенераторов с водородно-водяным охлаждением. Всего завод «Электросила» изготовил более 150 подобных турбогенераторов общей мощностью более 40 000 МВт. Серийность и отработанность технологии изготовления обеспечивают высокую надежность турбогенератора, что подтверждается длительным сроком эксплуатации на различных объектах как российской, так и зарубежной электроэнергетики.

Новый турбогенератор заменит ТВВ-320-2 1981 года выпуска и позволит увеличить мощности оборудования. Турбогенератор ТВВ-350-2 является современной усовершенствованной версией турбогенератора ТВВ-320-2. Он выполнен с сохранением габаритно-весовых характеристик своего предшественника, что позволяет выполнить замену устаревшего оборудования на турбогенератор большей мощности без дополнительных работ по проектированию и доработке фундамента. При этом увеличенные технические показатели оборудования обеспечены с сохранением параметров охлаждающих сред турбогенератора ТВВ-320-2, это дает возможность выполнять замену на более мощный турбогенератор без замены оборудования вспомогательных систем.

Изготовленный турбогенератор имеет усовершенствованную схему вентиляции, усиленное крепление лобовых частей обмотки статора, у него были модернизированы конструкции обмотки и сердечника статора, бандажного узла ротора, щеточно-контактного аппарата, уплотнений вала и т.д. Также с 2021 года были внедрены дополнительные улучшения конструкции статора.

Кроме турбогенератора, в комплекте поставки также входит система возбуждения, ЗИПы для генератора и системы возбуждения. «Силовые машины» также обеспечат шеф-монтаж и шеф-наладку турбогенератора и системы возбуждения.

Ириклинская ГРЭС – самая мощная электростанция на Южном Урале. Работы проводятся в рамках федеральной программы модернизации генерирующего оборудования электростанций (КОММод). Ранее с применением оборудования «Силовых машин» был модернизирован энергоблок № 4.