Инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке столицы

В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники построят более 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

Привлеченные по итогам аукционов девелоперы и правообладатели площадок реорганизуют участки на юго-востоке Москвы общей площадью почти 75 гектаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники.