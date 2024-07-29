Инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке столицы
В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники построят более 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 1,4 миллиона квадратных метров жилья.
Привлеченные по итогам аукционов девелоперы и правообладатели площадок реорганизуют участки на юго-востоке Москвы общей площадью почти 75 гектаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники.
«Одна из самых больших площадок на юго-востоке города расположена в районе Печатники. Там на части бывшей промзоны “Южный порт” площадью почти 40 гектаров появится современный городской квартал, где возведут более одного миллиона квадратных метров жилья и 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости. В числе объектов запланировано строительство образовательного комплекса для более чем 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, здесь появятся офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов. Также по проекту планируется благоустройство набережной», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.