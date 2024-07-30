В Москве и Санкт-Петербурге пройдет эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Документ подготовлен Минэкономразвития России на основе инициативного предложения ГУП «Московский метрополитен».

Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспилотных трамваев в городской среде, специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, диагностика в режиме реального времени, различные меры по обеспечению безопасности движения.

«Подготовленная Минэкономразвития России по инициативе ГУП „Московский метрополитен“ программа эксперимента — это первое использование инструмента ЭПР для апробации беспилотных технологий на различных видах городского пассажирского транспорта, — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. — Ключевое условие, которое мы ставим участникам, — это безопасность проведения эксперимента, поэтому выход беспилотных трамваев на маршрут на первом этапе будет обязательно сопровождаться водителем-испытателем».

Срок действия ЭПР составляет три года, он устанавливается на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. При этом в рамках первого этапа эксперимента общий пробег трамваев должен составить не менее 3 тыс. км или 150 часов эксплуатации. Далее мониторинг движения транспортного средства будет осуществляться оператором, а трамвай — перевозить пассажиров полностью автономно.

Благодаря ЭПР будет выработана новая нормативная правовая модель регулирования беспилотного городского транспорта. Это в дальнейшем позволит расширить проект на улицы всего города, считает заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва впервые в России инициировала принятие ЭПР для внедрения беспилотного городского транспорта. Особый режим позволит полноценно протестировать и запустить первый в стране беспилотный трамвай для поездок с пассажирами. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже в сентябре начнем приглашать горожан к тестовым поездкам. Машина сама будет управлять движением, а водитель — страховать ее действия. До конца 2025 года планируем запустить полностью беспилотный трамвай с оператором для перевозок пассажиров», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Основная задача внедрения беспилотного трамвая — повышение безопасности пассажирских перевозок, в том числе для маломобильных категорий граждан, считает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Санкт-Петербургское ГУП „Горэлектротранс“ ведет разработку и внедрение технологии беспилотного трамвая с 2022 года. Сегодня уже порядка 250 единиц трамвайных вагонов, работающих на линии, оснащены системой активной безопасности и помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Полученный положительный опыт позволяет переходить на новый этап испытаний в более сложных дорожных условиях, который будет проводиться в рамках установленного экспериментального правового режима», — отметил Денис Минкин.

В настоящее время реализуются три эксперимента по эксплуатации беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси. Совокупный пробег превысил 6 млн км. ЭПР по запуску беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге является первым в сфере городского общественного транспорта.