Еще 4 компании вошли в состав участников Ассоциации «Электрокабель»

2 часа назад
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Источник:
RusCable.Ru
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На внеочередном собрании членов Ассоциации "Электрокабель", которое состоялось в офисе Ассоциации рассматривались вопросы о принятии новых членов в состав Ассоциации. Процедура внеочередного собрания предусмотрена Уставом организации. Посещение мероприятия было свободным, а проголосовать можно было в очно-заочном формате (направив бюллетень по почте или средствами электронной связи). 

Процедура вступления не отличалась от той, которая принята на Общем собрании. Каждая компания предоставила рекомендации действующих членов Ассоциации "Электрокабель", прошла процедуру оценки и ознакомления (посещения производства), подготовила презентационные материалы и выступила перед членами собрания. На повестке дня было голосование по вопросам вступления четырех новых компаний, каждая из которых предоставила рекомендации:

  • ООО «Камский Кабель», с рекомендациями ОАО «ВНИИКП» и ООО «Элкат»,
  • АО «МЕТАКЛЭЙ» (Брянская обл. г. Карачев)  с рекомендациями ООО «ТД Ункомтех», ООО «Рускабель», ООО «ПО «Энергокомплект»
  • ООО «Генезис» с рекомендациями ООО «Инкаб», ООО «Угличкабель», АО УК «Ункомтех»
  • Habsans (ИП Иванкевич) на основании его заявления о приеме и рекомендаций ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Калужский кабельный завод», ООО «Рускабель»

Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков отметил своевременность вступления новых членов в Ассоциацию, голоса которых могут повлиять на результаты выборов.

Надеюсь, что членство и активная работы в Ассоциации пойдет во благо не только вступившим, но и самой организации и ее членам. Не могу не отметить своевременной тайминг вступления, ведь осенью мы переизбираем Правление и Президента союза. Новые члены смогут полноправно участвовать в выборах, которые как известно проходят раз в три года.

Дополнительно стоит отметить, что Ассоциация "Электрокабель" с вступлением в нее новых членов буквально получает новые компетенции и направления работы.

Так, например, вступление ChinaCable.Ru в состав АЭК активизировало работу по направлению кабельного оборудования и стало драйвером для всей отрасли. Сейчас к АЭК присоединились HABSANS, а на прошлом собрании еще и Полюс Про Инжиниринг. Таким образом формируется целый кластер компаний по кабельному оборудованию, которые смогут на уровне всей отрасли сделать взаимодействие удобным и развивать это направление. Возможно, что проект МОККО, направленный на импортозамещение и развитие кооперации получит новый виток развития. 

Усиление полимерного блока за счет вступления МЕТАКЛЭЙ и GENESIS явно указывает на запрос отрасли в наведении порядка на рынке кабельных компаундов. На прошлом собрании ряды пополнили НПП "ПОЛИПЛАСТИК". Активность полимерных компаний по вступлению в Ассоциацию говорит о том, что рынок переходит в более зрелую и системную фазу развития, где химики и кабельщики будут двигаться в одном направлении, а не пытаться каждый отстоять свою точку зрения. О планах по созданию "полимерной секции" пока не сообщалось, но можно предположить, что подобные инициативные группы могут быть анонсированы.

Вступление "Камского кабеля" в состав Ассоциации "Электрокабель" является, пожалуй, ключевым показателем работы АЭК, Крупнейший в Европе кабельный завод, который пополнит члены Ассоциации "Электрокабель" позволяет говорить о полной консолидации активов кабельной индустрии и представительстве в АЭК. С вступлением "Камского кабеля" Ассоциация "Электрокабель" будет представлять в GR-секторе более 85% рынка кабельной продукции по объемам переработки и полностью подтверждает свой статус "Высшей лиги кабельного бизнеса". 

Стоит отметить, что "Камский кабель" обладает еще уникальной рыночной компетенцией по развитию цивилизованной розничной сети по модели франшизы, а значит, могут быть полезными и в направлении борьбы с распространением фальсификата и контрафакта и обеспечить необходимые компетенции по контролю в сфере розничной торговли кабельной и электротехнической продукции.

На внеочередное собрание лично приехал Генеральный директор ООО "Камский кабель" Александр Бузилов, который обозначил, что считает деятельность Ассоциации "Электрокабель" эффективной и востребованной, а тот перечень проектов и направлений работы, которые берет на себя Ассоциация сегодня, полностью совпадают с вектором развития кабельной отрасли. Именно поэтому "Камкабель" считает необходимым быть внутри Ассоциации. 

Следующее 85 Общее собрание членов Ассоциации "Электрокабель" пройдет с 16 по 19 сентября 2024 года в Завидово.

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