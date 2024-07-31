НПП «ПОЛИПЛАСТИК» улучшил свой рейтинг по итогам аудита ASES

Ведущий российский компаундер прошел аудит по стандарту поставщиков АО «АВТОВАЗ» ASES. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил аудит с повышением рейтинга – компания набрала на 15% больше баллов, чем по итогам предыдущей процедуры.

Аудиторы оценили НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по 9 темам: политика в области качества и система обеспечения качества, качество текущих проектов, управление проектами, разработка процесса и предпроизводственный этап, наращивание мощностей, обучение операторов, производство, управление изменениями и управление субпостащиками.

Самые высокие баллы ведущий российский компаундер набрал по темам «Политика по качеству и система обеспечения качества», «Управление проектами», «Обучение операторов» и «Производство». Проверяющие отдельно отметили такие сильные аспекты, как применение систем Poka-Yoke в производстве, штрихкодирования на складах сырья и материалов, деятельность по улучшениям в цехе.

«Общее количество набранных нами баллов соответствует требованиям АО «АВТОВАЗ» к поставщикам полимерных материалов и подтверждает тот факт, что наша компания обеспечивает производство качественного композиционного сырья. Результаты ASES дают нам право номинировать материалы на новые проекты лидера российской автомобильной промышленности», – подвел итоги аудита Александр Блескин, директор по качеству НПП «ПОЛИПЛСТИК».

Он отметил, что требования автопроизводителей к полимерным материалам в части физико-механических свойств, реологии и видовых характеристик продолжают расти. Также повышаются требования к организации и управлению процессами производства, обучения сотрудников.