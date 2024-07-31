НПП «ПОЛИПЛАСТИК» улучшил свой рейтинг по итогам аудита ASES
Ведущий российский компаундер прошел аудит по стандарту поставщиков АО «АВТОВАЗ» ASES. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил аудит с повышением рейтинга – компания набрала на 15% больше баллов, чем по итогам предыдущей процедуры.
Аудиторы оценили НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по 9 темам: политика в области качества и система обеспечения качества, качество текущих проектов, управление проектами, разработка процесса и предпроизводственный этап, наращивание мощностей, обучение операторов, производство, управление изменениями и управление субпостащиками.
Самые высокие баллы ведущий российский компаундер набрал по темам «Политика по качеству и система обеспечения качества», «Управление проектами», «Обучение операторов» и «Производство». Проверяющие отдельно отметили такие сильные аспекты, как применение систем Poka-Yoke в производстве, штрихкодирования на складах сырья и материалов, деятельность по улучшениям в цехе.
«Общее количество набранных нами баллов соответствует требованиям АО «АВТОВАЗ» к поставщикам полимерных материалов и подтверждает тот факт, что наша компания обеспечивает производство качественного композиционного сырья. Результаты ASES дают нам право номинировать материалы на новые проекты лидера российской автомобильной промышленности», – подвел итоги аудита Александр Блескин, директор по качеству НПП «ПОЛИПЛСТИК».
Он отметил, что требования автопроизводителей к полимерным материалам в части физико-механических свойств, реологии и видовых характеристик продолжают расти. Также повышаются требования к организации и управлению процессами производства, обучения сотрудников.
«Мы считаем полученный результат отличным. Это – итог слаженной работы всего коллектива предприятия, которое сегодня является поставщиком полимерных композиционных материалов для всех российских производителей автомобилей: АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ. В продуктовом портфеле компании более 280 «автомобильных» марок компаундов. Результаты аудита ASES 2024 показывают, что мы движемся в правильном направлении и мотивируют совершенствовать производственные процессы для производства материалов еще более высокого качества», – резюмирует Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».