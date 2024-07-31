На ликвидацию аварии на ВЛ в Абхазии может потребоваться еще не менее пяти часов

Ситуация на месте аварии на высоковольтной линии Очамчыра 220 кВ осложнена повреждением траверсов на опоре. На ликвидацию аварии потребуется не менее пяти часов, сообщили журналистам в пресс-службе "Черноморэнерго".

Ранее "Черноморэнерго" сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ. Без подачи электроэнергии остались часть города Сухум и вся западная часть Абхазии - Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.