На ликвидацию аварии на ВЛ в Абхазии может потребоваться еще не менее пяти часов
Ситуация на месте аварии на высоковольтной линии Очамчыра 220 кВ осложнена повреждением траверсов на опоре. На ликвидацию аварии потребуется не менее пяти часов, сообщили журналистам в пресс-службе "Черноморэнерго".
Ранее "Черноморэнерго" сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ. Без подачи электроэнергии остались часть города Сухум и вся западная часть Абхазии - Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.
"Ситуация на месте аварии осложнена повреждением траверсов на опоре из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума. В городе Сухум удалось запитать по аварийной схеме три подстанции. В 15:00 на этих станциях будет введен временный локальный график, который будет действовать до окончания восстановительных работ. Ориентировочное время ликвидации аварии 4-5 часов", - говорится в сообщении.