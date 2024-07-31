На ликвидацию аварии на ВЛ в Абхазии может потребоваться еще не менее пяти часов

31 июл. 2024, 14:30:11
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Источник:
ТАСС

Ситуация на месте аварии на высоковольтной линии Очамчыра 220 кВ осложнена повреждением траверсов на опоре. На ликвидацию аварии потребуется не менее пяти часов, сообщили журналистам в пресс-службе "Черноморэнерго".

Ранее "Черноморэнерго" сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ. Без подачи электроэнергии остались часть города Сухум и вся западная часть Абхазии - Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы.

"Ситуация на месте аварии осложнена повреждением траверсов на опоре из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума. В городе Сухум удалось запитать по аварийной схеме три подстанции. В 15:00 на этих станциях будет введен временный локальный график, который будет действовать до окончания восстановительных работ. Ориентировочное время ликвидации аварии 4-5 часов", - говорится в сообщении. 

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