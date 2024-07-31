Специально для столичных промышленником Правительство Москвы и Роспатент проведут бесплатные тематические семинары

Промышленники Москвы могут стать участниками образовательных онлайн-семинаров, направленных на обсуждение федеральных электронных сервисов, способов и вопросов заключения сделок с интеллектуальными правами, регистрации товарных знаков и др. Мероприятия проводятся в рамках просветительского спецпроекта «Лекторий Роспатента», организованного Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Столица делает ставку на развитие крупных высокотехнологичных производств мирового уровня в отраслях, без которых невозможно развитие отечественной промышленности - это микроэлектроника и фотоника, фармацевтика, электромобилестроение, беспилотные авиационные системы, космическая отрасль, станкостроение. Для этого Москва предлагает промышленникам широкий пул мер поддержки. Например, производители могут получить статус промкомплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва», которые дают значительные налоговые льготы. Вырученные средства промышленные предприятия инвестируют в увеличение объемов выпуска, исследования и разработку инновационной продукции, а также получение патентов на нее. Так, сегодня в сфере R&D занято свыше 300 тысяч москвичей», – рассказал Анатолий Гарбузов.

В ходе вебинара, который состоится 1 августа, участники узнают больше об охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, о государственной регистрации объектов патентования, а также о возможностях распоряжения исключительным правом.

«Наша задача – донести до разработчиков и предпринимателей важность оформления интеллектуальных прав, рассказать о выгодах патентования. Патент – это конкурентное преимущество при осуществлении экономической деятельности, основа для коммерциализации инновационных разработок. А неохраняемая интеллектуальная собственность может стать предметом копирования и фальсификации. Только защищенный продукт закрепляет монопольное право на отечественных и зарубежных рынках. К тому же сейчас под патент или свидетельство о регистрации можно получить налоговые льготы и финансирование. С 2023 года Минэкономразвития России ведет Реестр малых технологических компаний, который открывает доступ к системе мер господдержки без дополнительного сбора документов. Точкой входа в этот реестр является, в том числе, патент», – сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Во время семинара, который пройдет 8 августа, специалисты расскажут об охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. Также затронут тему регистрации объектов интеллектуальной собственности этой категории, об особенностях распоряжения исключительным правом на нее.

Сегодня микросхемы, электроника, машины и оборудование и другие современные разработки столичных промышленников позволяют решать самые разные вопросы ряда сфер экономики. Так, до 60% произведенной в городе продукции используется внутри московской агломерации, остальная часть – в других регионах России и дружественных странах.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.