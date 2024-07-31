В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подводят итоги по производству металлоконструкций за первую половину года

В цехах на базе филиалов выпускается широкий ассортимент изделий: траверсы, крепежные хомуты для опор, накладки, кронштейны, проводники заземления и многое другое, необходимое для эксплуатации энергообъектов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9184

Так, энергетики филиала «Белгородэнерго» в первом полугодии собственными силами изготовили более 3,5 тысяч единиц металлоконструкций для обеспечения текущей деятельности и нужд районов электрических сетей.

Помимо изготовления металлоконструкций, энергетики самостоятельно осуществляют текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью от 25 до 1600 кВА. В первом полугодии отремонтировано 120 трансформаторов, установленных в подстанциях 6-10 кВ на всей территории области.

Производство металлоконструкций и ремонт трансформаторов позволяет энергетикам снижать затраты на выполнение ремонтной программы и обеспечивать районы электрических сетей необходимыми материалами в максимально сжатые сроки.