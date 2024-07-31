«Элемент» привлек 15 млрд рублей на выпуск компонентов силовой микроэлектроники

Производитель микроэлектроники ГК "Элемент" привлек кредит от госкорпорации "ВЭБ.РФ" в размере 15 млрд рублей для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ПАО "Элемент" <...> привлекает кредит в размере 15 млрд рублей в рамках программы "кластерная инвестиционная платформа" на уникальных в текущей экономической ситуации условиях. Кредитором выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", - отметили в компании.

Кредит будет использован для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, которая применяется в блоках питания, речном транспорте, авиации и электротранспорте.

Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд рублей, решение об участии ВЭБ.РФ в его финансировании принято наблюдательным советом госкорпорации.

"Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность позволит выпускать до 140 тыс. пластин в год", - уточнили в ГК "Элемент".

В перспективе следующих шести лет реализация проекта даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с 2% до 70%.

Группа компаний "Элемент" - разработчик и производитель электроники в России. В состав группы входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.