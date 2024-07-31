IEK GROUP поздравила выпускников МЭИ c получением дипломов

В Московском энергетическом институте провожают выпускников: свои дипломы получили уже и магистры, и бакалавры. IEK GROUP тоже не осталась в стороне и посетила одну из торжественных церемоний, чтобы поздравить будущих инженеров и вручить памятный подарок — книгу Дмитрия Бородина «Истории электротехники». Это коллекционное, богато иллюстрированное издание было выпущено ограниченным тиражом специально к 25-летию компании и не поступало в свободную продажу.

С напутственными словами к выпускникам обратился руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями IEK GROUP Петр Некрасов. Он выразил надежду на то, что в будущем выпускники МЭИ придут работать в компанию. IEK дорожит молодыми специалистами и предлагает им все условия для личностного и карьерного развития.

IEK GROUP активно сотрудничает с НИУ «МЭИ» и способствует подготовке профессиональных кадров. В 2023 году между компанией и университетом было подписано соглашение об установлении долговременных партнёрских отношений в области образовательной и научно-технической деятельности. Например, в рамках этого партнерства сотрудники холдинга совместно с преподавателями ИЭТЭ разработали действующий макет программируемой лифтовой установки для кафедры автоматизированного электропривода МЭИ. Специалисты института, в свою очередь, участвуют в разработке заданий для Чемпионата электриков IEK, а студенты — проходят практику в компании, чтобы больше узнать об электротехнической отрасли. Абитуриентам, которые только планируют поступление в МЭИ, после успешного прохождения образовательных программ от IEK начисляется 5 дополнительных баллов к результатам вступительных испытаний. Столько же баллов при поступлении засчитывают участникам чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Электромонтаж», а победителям и призерам соревнований начисляют сразу 8 бонусных баллов.

Также среди совместных проектов НИУ «МЭИ», IEK GROUP и БРИКС+ — развитие международного центра компетенций. Он будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной автоматизации.

И это только начало. У МЭИ и IEK GROUP много совместных планов и перспектив.