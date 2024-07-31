IEK GROUP поздравила выпускников МЭИ c получением дипломов

час назад
129
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

В Московском энергетическом институте провожают выпускников: свои дипломы получили уже и магистры, и бакалавры. IEK GROUP тоже не осталась в стороне и посетила одну из торжественных церемоний, чтобы поздравить будущих инженеров и вручить памятный подарок — книгу Дмитрия Бородина «Истории электротехники». Это коллекционное, богато иллюстрированное издание было выпущено ограниченным тиражом специально к 25-летию компании и не поступало в свободную продажу.

С напутственными словами к выпускникам обратился руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями IEK GROUP Петр Некрасов. Он выразил надежду на то, что в будущем выпускники МЭИ придут работать в компанию. IEK дорожит молодыми специалистами и предлагает им все условия для личностного и карьерного развития.

IEK GROUP активно сотрудничает с НИУ «МЭИ» и способствует подготовке профессиональных кадров. В 2023 году между компанией и университетом было подписано соглашение об установлении долговременных партнёрских отношений в области образовательной и научно-технической деятельности. Например, в рамках этого партнерства сотрудники холдинга совместно с преподавателями ИЭТЭ разработали действующий макет программируемой лифтовой установки для кафедры автоматизированного электропривода МЭИ. Специалисты института, в свою очередь, участвуют в разработке заданий для Чемпионата электриков IEK, а студенты — проходят практику в компании, чтобы больше узнать об электротехнической отрасли. Абитуриентам, которые только планируют поступление в МЭИ, после успешного прохождения образовательных программ от IEK начисляется 5 дополнительных баллов к результатам вступительных испытаний. Столько же баллов при поступлении засчитывают участникам чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Электромонтаж», а победителям и призерам соревнований начисляют сразу 8 бонусных баллов.

Также среди совместных проектов НИУ «МЭИ», IEK GROUP и БРИКС+ — развитие международного центра компетенций. Он будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной автоматизации.

И это только начало. У МЭИ и IEK GROUP много совместных планов и перспектив.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
IEK GROUP
IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.
Томсккабель снизил цены на КПП
час назад
Томсккабель снизил цены на всю номенклатуру кабельно-проводниковой продукции с медной и алюминиевой жилой. Кабели силовые на напряжение 0,66- 3 кВ, в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR; Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ; в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR; Кабели контрольные; Кабели силовые гибкие; Кабели для...
Компания:
Томсккабель
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» улучшил свой рейтинг по итогам аудита ASES
час назад
Ведущий российский компаундер прошел аудит по стандарту поставщиков АО «АВТОВАЗ» ASES. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил аудит с повышением рейтинга – компания набрала на 15% больше баллов, чем по итогам предыдущей процедуры.  Аудиторы оценили НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по 9 темам: политика в области качества и система обеспечения качества, качество текущих проект...
Компания:
НПП ПОЛИПЛАСТИК
EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. РОДОНИТ. СМАРТШОП. ОЗОН
час назад
EL-Комитет НОПСМ знакомит с очередным, но весьма примечательным решением суда в отношении недобросовестного продавца кабеля. 10 июля 2024 г. Элистинский городской суд Республики Калмыкия вынес решение по делу № 2-2069/2024, удовлетворив иск к ООО «Смартшоп» (продавец на площадке ОЗОН). Суд полностью удовлетворил исковые требования к ответчику и обязал его прекратить реализацию фальс...
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» заработала новая индукционная плавильная печь
30 июл. 2024, 16:45:11
Новая печь расположилась рядом с действующей печью и предназначена для получения медной катанки марки М0 методом бескислородного непрерывного литья по технологии Upcast. Такая катанка отличается правильным строением кристаллической решетки, высокой чистотой меди, очень низким содержанием кислорода и водорода, а также свинца и иных примесей. Из нее получается проволока, которая впоследствии ст...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Новый магазин под брендом «Камкабель» открылся в Благовещенске
30 июл. 2024, 12:45:06
География магазинов под брендом «Камкабель» продолжает расширяться. Новый магазин по продаже кабельно-проводниковой и электротехнической продукции открылся в Благовещенске. Благовещенск – столица Амурской области и единственный административный центр России, расположенный на самой границе. Всего 800 метров реки Амур разделяют российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Уже сего...
Компания:
Камкабель (Камский кабель)
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ обновил каталог «Перечень выпускаемых изделий»
30 июл. 2024, 10:15:05
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – одно из ведущих предприятий кабельной отрасли.  С 1941 года завод производит кабели и провода высокого качества, и по праву занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте. Предприятие стабильно работает, развивается, и с уверенностью смотрит в будущее. Современный подход к работе и использование передовых технологий в производстве, по...
Компания:
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Лауреаты премии председателя совета директоров группы компаний «ОПТИКЭНЕРГО» Э.А. Боксимера
30 июл. 2024, 10:00:11
Светлые головы, прямые руки из плеч и ЖЕЛАНИЕ сделать свою работу лучше, проще, удобнее, полезнее – вот то, что превращает рядовых сотрудников в обладателей премии Председателя Совета директоров Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО»  Э.А. Боксимера. За год, который присуждается эта награда, подано 43 предложения, их авторам и исполнителям выплачено 2,5 млн. рублей. Так мо...
Компания:
ЭМ-КАБЕЛЬ
EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. НКЗ. СТРОЙМОНТАЖТРЕЙД. УФА
30 июл. 2024, 09:44:42
EL-Комитет НОПСМ продолжает знакомить своих подписчиков с результатами судебно-претензионной работы в отношении недобросовестных продавцов. 11 июля 2024 г. Кировский районный суд г. Уфы вынес решение по делу № М-2634/2024, удовлетворив иск к ООО «Строймонтажтрейд». Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ НКЗ, возместить затраты на закупку и испытания...
«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за первое полугодие 2024 года
29 июл. 2024, 16:15:19
ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и металлического никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, а также производственный прогноз на 2024 год. Старший вице-президент — Операционный ди...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен дипломом Технической выставки «ЭЭПиР» за активное участие
26 июл. 2024, 16:30:08
Выставка проходила в Москве в рамках IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС), который создан при сотрудничестве с НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ.  В...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Качество продукции «Завода Москабель» подтверждено ИНТИ
25 июл. 2024, 13:00:00
Кабели «Завода Москабель» успешно прошли оценку соответствия Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Это подтверждает высокое качество продукции и ее соответствие отраслевым стандартам. Институт нефтегазовых технологических инициатив — автономная некоммерческая организация, которая объединила более 100 производителей оборудования, нефтегазовые, нефтехимические...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Режкабель обменивается образовательным опытом
25 июл. 2024, 10:00:00
В июне делегация Режевского кабельного завода в рамках образовательного проекта «Потенциал» посетила Пермский машиностроительный колледж. В учебном заведении сотрудники встретились с преподавателями, где за круглым столом обменялись идеями, затрагивающие практические и теоретические аспекты образовательных программ по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
Сделано на «ЗЭТО»: Заземлители поворотно-поступательного типа ЗППА-330 и 500 кВ
25 июл. 2024, 09:45:00
Заземлители поворотно-поступательного типа серии ЗППА на напряжения 330 и 500 кВ предназначены для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ и профилактических осмотров в распределительных устройствах путем заземления отключенных участков электрической цепи. Конструктивно заземлители представляют собой аппараты поворотно-поступательного типа, оперирование которыми осуществляется электр...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выступил партнером при создании игры «Узнай Орел»
24 июл. 2024, 11:14:52
Интеллектуальную настольную игру «Узнай Орел» придумала и нарисовала Елизавета Захарова, сотрудница Социально-культурного фонда развития и инновации. Игра состоит из набора карточек с фактами о городе: его истории, выдающихся личностях, архитектуре и улицах. В основу создания игровых наборов легла информация, которую собрали студенты регионального общественного движения «Волонтер...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 4. Подводим итоги
24 июл. 2024, 09:30:16
В завершение обзора мониторинга качества кабельной продукции, реализуемой на ведущих российских маркетплейсах EL-Комитет НОПСМ публикует обобщенные итоги претензионной и судебной работы с недобросовестными продавцами и производителями. Примечательно, что выявление фальсифицированного кабеля в сегменте интернет-розницы на ведущих российских маркетплейсах  специалистами EL-Комитет НОПСМ...
Томсккабель принял активное участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая прошла в Томске
23 июл. 2024, 13:00:20
На ярмарке трудоустройства присутствовали более 80 работодателей и соискателям было предложено более 1,5 тысяч вакансий из разных сфер деятельности. Данное мероприятие позволило участникам ярмарки оперативно получить информацию о вакансиях, пройти быстрый отбор и лично пообщаться с представителями компании. Посмотреть вакансии ООО «Томсккабель» можно на сайте: www.tomskcable.r...
Компания:
Томсккабель
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» — лауреат Всероссийской премии за вклад в экономику России «Созидатель»
23 июл. 2024, 10:45:18
Премия «Созидатель» организована партией ЛДПР по поручению президента России Владимира Путина для поддержки российских предприятий малого и среднего бизнеса, которые развивают экономику страны в условиях санкций и создают инновационные производства. На конкурс было подано более 400 заявок. По результатам народного голосования и оценки экспертного жюри лучшие предприятия получил...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Низкий углеродный след: «Завод Москабель» — ESG-предприятие
23 июл. 2024, 10:00:04
Согласно расчетам, произведенным «Заводом Москабель» за 2023 год, выбросы парниковых газов предприятием находятся ниже уровня, установленного федеральным законом. Это значит, что у компании низкий углеродный след и она строго соблюдает принципы ESG — устойчивой коммерческой деятельности. Важный показатель Самым значительным из всех выделяемых в атмосферу парниковых газов яв...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. ОЗОН. ТИТАН
23 июл. 2024, 09:30:16
22 июля 2024 г. Мытищинский городской суд Московской области принял обоснованное и справедливое решение по делу № 2-6871/2024, удовлетворив иск к ООО «Комплект-окно» (продавец на площадке ОЗОН). Суд обязал маркетплейс ОЗОН прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ТИТАН, а также возместить денежные средства на закупку, испытания, судебные издержки, а также проинформировать по...
IEK GROUP провела успешные комплексные испытания системы НКУ — FORMAT PRO
22 июл. 2024, 14:30:04
IEK GROUP провела успешные комплексные испытания новой системы НКУ (низковольтного комплектного устройства) FORMAT PRO. Это премиальный продукт, сочетающий в себе всю полноту ассортимента — активного оборудования линейки ARMAT IEK и разборных металлических корпусов серии FORMAT IEK. Инженеры компании переосмыслили существовавшее решение на базе силовых шкафов серии FORMAT...
Компания:
IEK GROUP