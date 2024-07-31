На базе Варгашинского индустриального парка появятся новые промышленные предприятия

В ближайшие годы на базе Варгашинского индустриального парка запустят свои производства три новых предприятия – по выпуску электромоторов, газобетона и металлочерепицы.



Планы по реализации проектов губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с гендиректором Варгашинского индустриального парка Сергеем Гилевым и гендиректором ООО «Электромоторы МобиДик» Александром Черняком.



Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/10848

«В начале этого года завершили создание инфраструктуры для индустриального парка в Варгашах. Один завод по производству нефтегазового оборудования заработал в поселке еще в 2021 году. Сейчас в его составе три разных производства. Ещё один новый завод – по производству электродвигателей – на территории индустриального парка планируется построить и оснастить в течение года. А ещё два новых завода по производству строительных материалов там же заработают в 2026 году. Сейчас ведётся их проектирование. По предварительным расчётам территория Варгашинского парка потенциально позволяет разместить ещё 1-2 небольших вспомогательных производства. В итоге комплексное развитие данной площадки даёт нам полторы сотни новых рабочих мест на первом этапе», - написал Вадим Шумков.

ООО «Электромоторы МобиДик» планирует создать пятьдесят рабочих мест. Строительство предприятия уже идет. Ранее компания планировала выпуск габионов, но в процессе было принято решение о перепрофилировании производства.

«После некоторой паузы мы продолжаем строительство. Мы сменили направление и начинаем строительство здания для производства электромоторов. Мы планируем производить электромоторы, мощностью от 10 до 100 киловатт», - проинформировал Александр Черняк.

Новое здание займет около 4000 квадратных метров. Предприятие строится с господдержкой.



Отметим, что кроме создания предприятий на базе Варгашинского индустриального парка, ООО «Электромоторы МобиДик» ведет сегодня в Кургане строительство индустриального парка «Стальмонтаж».

«Также одновременно мы завершаем строительство индустриального парка «Стальмонтаж». К концу года должны быть введены и действовать 30 тысяч квадратов производственных площадей. Проект реализуется с поддержкой и Курганской области, и федеральных денег», - подчеркнул Александр Черняк.

Для запуска производств по выпуску газобетона для индивидуального строительства и по выпуску металлочерепицы в 2025-2026 годах планируется строительство корпуса на 7,5 тысяч квадратных метров. Ожидается, что здесь будет создано еще порядка 100 новых рабочих мест.



Напомним, Варгашинский индустриальный парк расположен в поселке Варгаши на территории ТОСЭР Варгаши. Общая площадь парка 26,7 га. Парк предлагает резидентам готовые к использованию и обеспеченные необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой площадки для размещения промышленного производства, полностью обеспеченные всей необходимой инфраструктурой (электроэнергия, газ, водоснабжение).



Для инвесторов Варгашинский индустриальный парк привлекателен еще и тем, что он располагается на территории опережающего социально-экономического развития, и производства пользуются льготами ТОСЭР.



Кроме того, резидентов, желающих развивать свои производства в индустриальных парках области, активно поддерживает правительство региона.

«Огромную поддержку оказывает бюджет субъекта, с точки зрения софинансирования вложений. Это очень сильно подстёгивает резидентов вкладывать свои собственные деньги «…» Формируя промышленный потенциал, формируя промышленную базу, мы обеспечиваем приток налогов. Причём налоговые поступления за достаточно короткий промежуток времени начинают в разы превышать бюджетные вложения. Поэтому эффективность бюджетных вложений в индустриальные парки она одна из самых высоких», - отметил гендиректор Варгашинского индустриального парка Сергей Гилев.

Также глава региона поделился планами «индустриализации» других муниципалитетов Курганской области.