На базе Варгашинского индустриального парка появятся новые промышленные предприятия

31 июл. 2024, 17:30:23
390
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
Пресс-служба губернатора...
Авторы и источники / Правообладателям

В ближайшие годы на базе Варгашинского индустриального парка запустят свои производства три новых предприятия – по выпуску электромоторов, газобетона и металлочерепицы.

Планы по реализации проектов губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с гендиректором Варгашинского индустриального парка Сергеем Гилевым и гендиректором ООО «Электромоторы МобиДик»  Александром Черняком.

Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/10848

«В начале этого года завершили создание инфраструктуры для индустриального парка в Варгашах. Один завод по производству нефтегазового оборудования заработал в поселке еще в 2021 году. Сейчас в его составе три разных производства. Ещё один новый завод – по производству электродвигателей – на территории индустриального парка планируется построить и оснастить в течение года. А ещё два новых завода по производству строительных материалов там же заработают в 2026 году. Сейчас ведётся их проектирование. По предварительным расчётам территория Варгашинского парка потенциально позволяет разместить ещё 1-2 небольших вспомогательных производства. В итоге комплексное развитие данной площадки даёт нам полторы сотни новых рабочих мест на первом этапе», - написал Вадим Шумков.

ООО «Электромоторы МобиДик» планирует создать пятьдесят рабочих мест. Строительство предприятия уже идет. Ранее компания планировала выпуск габионов, но в процессе было принято решение о перепрофилировании производства.

«После некоторой паузы мы продолжаем строительство. Мы сменили направление и начинаем строительство здания для производства электромоторов. Мы планируем производить электромоторы, мощностью от 10 до 100 киловатт», - проинформировал Александр Черняк.

Новое здание займет около 4000 квадратных метров.  Предприятие строится с господдержкой.

Отметим, что кроме создания предприятий на базе Варгашинского индустриального парка, ООО «Электромоторы МобиДик» ведет сегодня в Кургане строительство индустриального парка «Стальмонтаж».

«Также одновременно мы завершаем строительство индустриального парка «Стальмонтаж». К концу года должны быть введены и действовать 30 тысяч квадратов производственных площадей. Проект реализуется с поддержкой и Курганской области, и федеральных денег», - подчеркнул Александр Черняк.

Для запуска производств по выпуску газобетона для индивидуального строительства и по выпуску металлочерепицы в 2025-2026 годах планируется строительство корпуса на 7,5 тысяч квадратных метров. Ожидается, что здесь будет создано еще порядка 100 новых рабочих мест.

Напомним, Варгашинский индустриальный парк расположен в поселке Варгаши на территории ТОСЭР Варгаши. Общая площадь парка 26,7 га. Парк предлагает резидентам готовые к использованию и обеспеченные необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой площадки для размещения промышленного производства, полностью обеспеченные всей необходимой инфраструктурой (электроэнергия, газ, водоснабжение).

Для инвесторов Варгашинский индустриальный парк привлекателен еще и тем, что он располагается на территории опережающего социально-экономического развития, и производства пользуются льготами ТОСЭР.

Кроме того, резидентов, желающих развивать свои производства в индустриальных парках области, активно поддерживает правительство региона.

«Огромную поддержку оказывает бюджет субъекта, с точки зрения софинансирования вложений. Это очень сильно подстёгивает резидентов вкладывать свои собственные деньги «…» Формируя промышленный потенциал, формируя промышленную базу, мы обеспечиваем приток налогов. Причём налоговые поступления за достаточно короткий промежуток времени начинают в разы превышать бюджетные вложения. Поэтому эффективность бюджетных вложений в индустриальные парки она одна из самых высоких», - отметил гендиректор Варгашинского индустриального парка Сергей Гилев.

Также глава региона поделился планами «индустриализации» других муниципалитетов Курганской области.

«Проектирование второго индустриального парка идёт в Шадринске. Ещё по одной промышленной площадке будет создано в Далматово и Петухово. Регион выделил финансирование на разработку ПД. Проектирование также уже идёт. Ещё целый ряд промышленных и агропромышленных проектов вне индустриальных парков будет реализован на других территориях области. План – максимально сбалансировано размещать точки экономического развития по всей территории региона. С учётом кадрового, инфраструктурного и ресурсного обеспечения», - подчеркнул Вадим Шумков.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Площадь Ставропольского индустриального парка может увеличиться на 20%
31 июл. 2024, 18:00:07
Ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП) "Мастер" может увеличиться еще на 40 тыс. кв. метров, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак журналистам в среду в Ставрополе. "Мы посетили индустриальный парк. Он требует расширения, поскольку его мощности, созданные 8 лет назад, уже полностью задействованы. (...) Мы договорились о том, что посмотрим...
Экспертный совет согласовал строительство маслоэкстракционного завода на площадке «Моглино»
31 июл. 2024, 17:45:00
Инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрили участники Экспертного совета под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На региональной промышленной площадке инвестор планирует возвести комплекс инфраструктурных объектов, напра...
На Соловках обновят дороги, в том числе на подъезде к аэропорту и жилой застройке
31 июл. 2024, 16:00:22
Проект развития дорожной сети в поселке Соловецкий Архангельской области включает строительство новых участков и реконструкцию существующих автомобильных дорог с грунтовым и переходным покрытием. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первую очередь работ, которые пройдут вне границ объектов культурного наследия и охранных зон рукотворного ландшафта Соловецких островов. Мас...
«Элемент» привлек 15 млрд рублей на выпуск компонентов силовой микроэлектроники
31 июл. 2024, 15:00:17
Производитель микроэлектроники ГК "Элемент" привлек кредит от госкорпорации "ВЭБ.РФ" в размере 15 млрд рублей для финансирования создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "ПАО "Элемент" <...> привлекает кредит в размере 15 млрд рублей в рамках программы "кластерная инвестиционная п...
На строительство нового санатория в Пятигорске направят 5 млрд рублей
31 июл. 2024, 13:00:11
Новый санаторий уровня 4 звезды "Горный бриллиант" стоимостью пять млрд рублей появится в Пятигорске, об этом ТАСС сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. "Санаторий "Горный бриллиант" строится на месте бывшего мясокомбината, практически под горой "Машук". <…> Проект [на сумму] около пяти млрд рублей. Уровень у него будет - 4 [звезды]", - с...
На Сахалине начали строить логистический центр
31 июл. 2024, 11:44:36
Возведение логистического центра стартовало в Анивском районе Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Дал старт строительству логистического центра в Анивском районе. Это современное и многофункциональное предприятие для обработки и хранения грузов. С его запуском сахалинские производители смогут повысить эффективность работы за счет современных складских мощностей", &ndash...
Собянин: Город выделит 34,1 млрд руб. на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург
31 июл. 2024, 11:30:11
Город выделит 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. «Она сократит время в пути между крупнейшими городами России до 2 часов 15 минут.  Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Ра...
Еще один участок Южного обхода Омска ждет капитальный ремонт
31 июл. 2024, 11:00:10
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Южного обхода Омска на участке 791– 812 км. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Автомобильная дорога входит в состав трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Участок обхода протяженностью более 21 км обновят и расширят. Здесь организ...
В Томске приступили к монтажу пролетных строений на путепроводе Малого транспортного кольца
30 июл. 2024, 16:00:04
Строительство Малого транспортного кольца (МТК) в городе Томске на участке с 0-го по 5-й км началось в марте 2023 года. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в настоящее время ведутся работы по прокладке новой магистрали протяженностью 4,14 км. Строящаяся четырехполосная трасса начинается от кольцевого пересечения Коларовского тракта в районе 76 км и завершается на су...
В Орле началось строительство кампуса на базе госуниверситета имени И.С. Тургенева
30 июл. 2024, 15:30:16
На базе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева началось строительство межвузовского кампуса общей площадью более 59 тыс. кв. метров. Проект реализует ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. «Планируется, что на территории нового студенческого кампуса появятся учебно-...
Три компании с объемом инвестиций 1,5 млрд руб. могут стать новыми резидентами ОЭЗ «Лотос»
30 июл. 2024, 14:15:11
Три компании планируют получить статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Лотос" в Астраханской области до конца 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОЭЗ. Общий объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей. "На данный момент в числе потенциальных резидентов, планирующих получить статус резидента до конца...
В рамках программы создания мест приложения труда в ЗелАО начался основной этап строительства второй очереди технопарка «Алабушево»
30 июл. 2024, 13:15:06
На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» начался основной этап строительно-монтажных работ по возведению второй очереди технопарка «Алабушево». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство делового и многофункци...
На Южном Байкале новый резидент ТОР «Бурятия» к 2028 году построит современный туристский кластер
30 июл. 2024, 12:30:00
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключила соглашение с компанией «Южный Байкал». В статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» компания создаст на побережье озера Байкал вблизи поселка Выдрино туристский кластер. Все работы по строительству нового объекта гостеприимства планируется завершить поэтапно в течение четырех лет, а прин...
В Магадане до 2030 года построят новый жилой микрорайон
30 июл. 2024, 11:30:05
Строительство нового жилого микрорайона скоро начнется в районе бухты Нагаева в Магадане - недалеко от места, где расположен известный парк "Маяк". Участок земли площадью 67,7 га уже обозначен и узаконен для строительства и комплексного развития территории, сообщила ТАСС министр строительства Магаданской области Марина Усова. "В районе бухты Нагаева готовится проект нового жили...
В ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области построят два новых завода
30 июл. 2024, 10:45:23
Экспертный совет Особой экономической зоны в Дзержинске одобрил проекты на  3 млрд рублей. Компания «Синтамин» входит в группу компаний «Синтез Ока», у которой в Дзержинске уже есть несколько производств. Она планирует построить на территории ОЭЗ производство полиалкиленгликолей и простых полиэфиров. Простые эфиры используется в производстве строительной теплоизоляц...
В Сосновом Бору стартовал ремонт дорог в рамках обязательств по строительству новых энергоблоков Ленинградской АЭС
29 июл. 2024, 17:30:00
В Сосновом Бору начался ремонт дорожного покрытия на участке от железнодорожного переезда по улице Набережной до Копорского шоссе, 24, включая два участка с кольцевым движением по проспекту Александра Невского и улице Ленинградской.  Этот участок дороги испытывал высокую транспортную нагрузку в наиболее интенсивный период следования спецтехники для перевозки грузов с площадки сооружения дв...
На 20% увеличено производство электрического оборудования в Подмосковье
29 июл. 2024, 17:14:41
Производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличен на 19,5% по сравнению...
В 2025 году 15 км участка «Север – Юг» в Дагестане станут четырехполосными
29 июл. 2024, 16:30:19
Речь идет о капитальном ремонте участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» между Хасавюртом и Махачкалой (с 739-го по 754-й км). Интенсивность движения на двухполосном отрезке дороги на популярном туристическом и логистическом направлении составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Итогом работ станет увеличение пропускной способности дороги и уровня безопасности. &ndash...
Марат Хуснуллин: В ДНР и ЛНР ведутся работы на ключевых региональных трассах
29 июл. 2024, 15:45:19
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обновляют ряд автотрасс, которые являются важными транспортными артериями. Так, завершена укладка асфальтобетона на 55 км дороги от Донецка до КПП Успенка, а в ЛНР дорожники обновили 57 км трассы от границы с Ростовской областью до Луганска. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Ма...
Свердловский участок трассы Дюртюли-Ачит готов на 70%
29 июл. 2024, 15:15:19
На протяжении 21 из 43 километров третьего этапа строящейся скоростной дороги Дюртюли – Ачит уже уложены все три слоя дорожного покрытия. Еще на 33 км уложен первый, нижний слой асфальтобетона. На других участках завершаются работы по устройству земляного полотна и ведется устройство слоев дорожной одежды. Продолжается строительство всех 12 искусственных сооружений третьего этапа Дюртюли...