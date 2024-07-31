«Россети» оснастят цифровыми защитами крупный питающий центр Забайкалья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к модернизации системы релейной защиты (РЗА) на подстанции 220 кВ «Шерловогорская» на юго-востоке Забайкальского края. Энергетики установят девять комплексов РЗА российского производства. Это повысит надежность работы объекта, который участвует в выдаче мощности региональной генерации, электроснабжении бытовых и промышленных потребителей, включая Харанорский угольный разрез.

Подстанцию оснастят современными устройствами на микропроцессорной базе. В отличие от применявшихся ранее микроэлектронных комплексов в цифровые аппараты встроены функции непрерывного контроля и самодиагностики. Стоимость работ – 108 млн рублей.

Новые микропроцессорные РЗА обеспечат защиту двух автотрансформаторов подстанции, обходного выключателя, а также трех линий электропередачи напряжением 110 кВ и 220 кВ. Модернизация проводится в условиях действующего объекта без снижения надежности потребителей. Завершить работы планируется в 2025 году.