Дети сотрудников ООО «ЭЛКА-Кабель» прошли на предприятии профориентацию

Ранняя профессиональная ориентация - залог успеха в будущем. Особенно если это профориентация в ООО «ЭЛКА-Кабель».

Этим летом, в период летних каникул, в организации реализован необычный проект: 14 детей сотрудников предприятия, от школьников до студентов, смогли изнутри взглянуть на особенности производства и получить первые навыки работы на крупном промышленном объекте.

Разумеется, самое привлекательное и необычное - заглянуть в цех. Для ребят провели подробную экскурсию, в ходе которой показали всю цепочку изготовления кабельной продукции: от сырья до готового изделия.

Не осталась без внимания работа технологической службы и службы качества, деятельность которых не менее важна, чем производственный цикл.

Как управлять предприятием, планировать стратегию его развития, подбирать кадры и насыщать рынки сбыта - с этим также ребята смогли познакомиться во время профориентационной программы. Они познакомились с задачами финансово-экономического отдела, бухгалтерии, службы управления персоналом, службы маркетинга и сбыта, ведь на заводе у каждого подразделения своя, особенная роль.

«Я никогда не задумывался, что завод - это прямо как один большой механизм , и одно без другого не работает, мало что-то производить - нужно и дальше как-то быть с этим», - делится один из ребят.

«Конечно, самое интересное - это производство в цехе. Понимаешь, сколько всего нужно, чтобы изготовить хотя бы один кабель».

«Мне все очень понравилось, хотелось бы ещё раз побывать здесь. Может, вернусь сюда инженером. Спасибо за эти классные экскурсии!», - делятся ребята.

Проект, направленный на профориентацию, очень интересен и сотрудникам, и детям. Достигаются не только образовательные цели: это и укрепление семейных связей, формирование уважительного и бережного отношения детей к работе родителей, гордости за свой город и край.