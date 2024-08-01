Приглашаем на конференцию LAYTA CONNECT 2024
01 авг. 2024, 14:10:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Когда: 7 августа в 10:00, 2024.
Где: Шахматный дворец, Саратов.
Регистрация: Пройдите регистрацию здесь.
Подробнее: Сайт конференции.
LAYTA CONNECT 2024 — ключевая всероссийская конференция по системам безопасности.
Что обсуждаем:
- Перспективы развития рынка.
- Удержание позиций в новых условиях.
- Инвестиционные проекты и нормативные изменения.
На экспертной сессии мы вам
Ч...
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Завод «СПЕЦКАБЕЛЬ» выступает на выставке «МОСКВА ПРОМЫШЛЕННАЯ»
20 авг. 2024, 18:00:08
Форум «Территория будущего. Москва 2030», проходящий в «Экспоцентре» с 10 августа по 8 сентября, предоставляет площадку для познавательных лекций и мастер-классов. В рамках выставки «Москва промышленная. Город будущего», которая является частью этого фестиваля, кабельный завод «Спецкабель» делится своими знаниями. Сергей Лобанов, вице-президент гр...
Компания:
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ярко отметил 33 года с даты основания
20 авг. 2024, 17:45:00
На производственных площадках компании 19 августа сотрудников ждал сюрприз: фотозона, праздничное украшение и подарки всем, кто пришел на утреннюю смену и уходил домой с ночной. Также в этот день на площадке в Тольятти открыли Доску Почета, а в Энгельсе дополнили праздник традиционным волейбольным турниром. Сюрприз удался: машинисты, мастера линий, начальники смен, работники склада, бухга...
Компания:
IEK GROUP подтвердила индекс деловой репутации
20 авг. 2024, 15:15:03
IEK GROUP успешно прошла инспекционный контроль индекса деловой репутации. Он проходит в системе соответствия добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ», созданной ПАО «Газпром». Индекс подтверждает качество услуг и продукции компании. Деловая репутация — это совокупность характеристик, которая определяет уровень доверия к компании, мотивации для обращения к её услуг...
Кабель марки EXPERt class Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» традиционно получил высокие оценки специалистов
20 авг. 2024, 15:00:07
В Москве завершился IV Всероссийский слет электриков. На него приехали профессионалы со всей России, чтобы обменяться опытом, пообщаться, поучаствовать в конкурсах и увидеть новинки электротехники. Кабель марки EXPERt class Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» традиционно получил высокие оценки специалистов. Вот еще одно подтверждение, что «с EXPERt class зеленого цвета приятно...
Сделано на «ЗЭТО»: трансформаторы напряжения газонаполненные ЗНОГ-110 и 220 кВ
20 авг. 2024, 14:30:00
Трансформаторы напряжения индуктивные газонаполненные серии ЗНОГ-110 и 220 кВ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, сигнализации и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110 и 220 кВ. Конструктивные особенности трансформаторов напряжения...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Евро-кабель
20 авг. 2024, 11:15:16
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Евро-кабель (он же «ЕВРОКАБЕЛЬ»), закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара (ИП Бурлакова Д.А. магазин «ЭлектрикOFF»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 7399-97 и ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены...
Электрощит Самара успешно подтвердил действие сертификата соответствия СМК
20 авг. 2024, 10:00:03
В августе в Электрощит Самара на площадках Красная Глинка и Русский трансформатор был проведен надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК), который подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к системе международной сертификации IAF и российской сертификации, а также системе добровольной сертификации Росатом...
Компания:
Дан старт проекту по расширению производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске
19 авг. 2024, 17:45:00
В августе 2024 года начато строительство нового современного производственного комплекса ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске. Площадь комплекса составит примерно 5800 квадратных метров. Помимо производственных помещений будет построен административно-бытовой корпус, выключающий офисные и бытовые помещения, а также столовую, конференц и спортивный залы. Работы по строительству планируется...
ПО «ФОРЭНЕРГО» радует жителей Южноуральска
19 авг. 2024, 16:45:02
Южноуральск отпраздновал 61-й День рождения яркими семейными мероприятиями в Парке культуры и отдыха, и «ФОРЭНЕРГО» традиционно стало поддержкой городу в их проведении. Но на этом подарки родному городу не закончились - уже 14 августа компания «ФОРЭНЕРГО» и её Благотворительный фонд «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» вновь порадовали горожан. В «Рощино» открылас...
PROFI в деле: покупай продукцию IEK — выиграй поездку на Байкал!
19 авг. 2024, 16:00:01
IEK объявляет акцию для участников программы лояльности IEK PROFI. С 12 августа 2024 года по 31 января 2025 года покупай акционную продукцию и получи шанс отправиться в поездку на Байкал! Как участвовать в акции? Приобретай акционную продукцию IEK на сумму от 25 000 рублей. Регистрируй чеки на Бизнес-платформе IEK и получай баллы. Выполняй задания в программе IEK PROFI —...
В рамках военно-технического Форума «Армия-2024» прошло награждение победителей акселератора инновационных проектов двойного назначения Фонда «ЭРА» (группа СБП)
19 авг. 2024, 12:45:03
На конкурс было подано более 900 заявок со всей России. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС). Несмотря на огромную конкуренцию, БЭС КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» признан одним из восьми лучших проектов, и единственным – по электроэнергетике. Победители успешно защитили проекты в Минобороны России и под...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE
16 авг. 2024, 16:30:11
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ MAXI CABLE производства ООО «Мосгоскабель» (МО, р.п. Новоивановкое, ул. Западная, с. 100, оф. 14), закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара. Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклон...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден дипломом военно-технического Форума «Армия - 2024»
16 авг. 2024, 14:30:00
Форум является крупнейшей выставкой вооружения, военной и специальной техники в России. Гости вблизи могли рассмотреть образцы перспективной техники и вооружения, познакомиться с технологиями, стоящими на страже мира и спокойствия российских граждан в наши дни. Завод представил комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС) – совместную разработку специалистов Кабельного...
«ЗЭТО» изготовил КТП для Великолукского Агропромышленного комплекса
16 авг. 2024, 11:44:34
«ЗЭТО» изготовил двухтрансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 1000 кВА тупикового типа для нужд Великолукского Агропромышленного комплекса. Двухтрансформаторные подстанции применяются на объектах с повышенным требованием к энергоснабжению, а также в случаях, когда перебои недопустимы. Особенностью данной КТП является наличие распределительного устройства низ...
HABSANS — новый член Ассоциации «Электрокабель»
16 авг. 2024, 11:15:00
На внеочередном собрании членов Ассоциации "Электрокабель", которое состоялось в офисе Ассоциации 30 июля 2024 года, обсуждались вопросы о принятии новых участников. Впервые в истории Ассоциации "Электрокабель" выступила китайская международная компания, которая была принята в Ассоциацию! Этот момент подчеркивает стремление компании к прогрессу и постоянному развитию в ка...
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EL-Комитет НОПСМ: Судебное решение о прекращении реализации фальсифицированной продукции торговой марки ГЕРМЕС
16 авг. 2024, 10:45:10
7 августа 2024г. Мытищинский городской суд Московской области вынес решение по делу № М-2792/2024, удовлетворив иск к ИП Закарян А.С. – продавец маркетплейса ОЗОН. Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ГЕРМЕС, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки и, конечно же, проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безоп...
ГОСТКАБЕЛЬ – завод высоких стандартов
16 авг. 2024, 10:30:00
В первом полугодии 2024 года суммарный объем строительства в РФ увеличился на 17%. Речь идет не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре. Так например, в Екатеринбурге муниципалитет планирует запустить строительство 12 детских садов, нового образовательного центра на Уралмаше и нового зала филармонии. Также в городе активно обновляется жилищный фонд за счет программы комплексно...
Обучение — лучшее решение: более 15 сотрудников Богословского кабельного завода приняли участие в тренинге-интенсиве по активным продажам
16 авг. 2024, 10:15:10
В стремлении к саморазвитию и повышению квалификации сотрудники ООО «Богословский кабельный завод» никогда не останавливаются. Сегодня на базе Института регионального развития при Уральской Торгово-промышленной Палате прошел тренинг «Активные продажи в конкурентной среде». Стратегии отстройки от конкурентов, разработка различных модулей взаимодействия с клиентами, новые ко...
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Томсккабель производит кабельное оборудование
16 авг. 2024, 09:45:00
Томсккабель производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции: Приемное устройство - Модификация для перемещения по полу Отдающее и приемное устройство 630 Отдающее устройство или принимающее устройство 2200 Отдающее устройство 6х630 Отдающее устройство 630-1600 Двойное отдающее устройство для непрерывной отдачи Пульт управления Компенсатор...
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Режкабель разрабатывает программы обучения для будущих кабельщиков
16 авг. 2024, 09:15:01
Пока по всей стране проходит приёмная кампания 2024 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования, специалисты Режевского кабельного завода самостоятельно разрабатывают планы занятий для направления «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» в рамках образовательного проекта ИПОС «Потенциал» на 2025–2026 годы. Разработка программы о...
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