Расширяем возможности: новые направления подготовки появятся в НИУ «МЭИ» с 2025 года

01 авг. 2024, 18:00:13
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
НИУ МЭИ
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С 2025 года в НИУ «МЭИ» появятся новые направления подготовки бакалавриата и магистратуры. В соответствии с современными требованиями рынка труда и стремлением к инновациям в области энергетики и технологий, новые программы будут охватывать актуальные темы и тренды, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов.

Подготовка по новым программам бакалавриата будет осуществляться по таким направлениям как: Юриспруденция (40.03.01) и Международные отношения (41.03.05).

В рамках новых направлений будет осуществляться комплексная и системная подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров, способных к творческому решению теоретических и практических задач профессиональной деятельности в области юриспруденции и международных отношений в современных условиях.

Новые магистерские программы будут реализовываться по таким направлениям, как: Юриспруденция (40.04.01), Международные отношения (41.04.05), Лингвистика (45.04.02).

«Мы стремимся идти в ногу с передовыми мировыми тенденциями и создавать актуальные образовательные программы, которые будут соответствовать потребностям современного рынка. Новые программы позволят нашим студентам профессионально решать правовые вопросы, возникающие в сфере энергетических ресурсов, строительства, проектирования и эксплуатации объектов, анализировать и управлять процессами, связанными с внедрением ESG-инициатив в сфере международной энергетики, а также оценивать влияние этих инициатив на глобальные энергетические рынки и политику», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В целом, новые направления подготовки предлагают студентам уникальную возможность сочетать знания юриспруденции и международной деятельности со специфическими аспектами работы энергетических и строительных секторов, обеспечивая их высокую конкурентоспособность на рынке труда.

Новые профессиональные образовательные программы представляют собой комплект документов, разработанный и утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, актуализированным с учетом профессиональных стандартов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.​

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