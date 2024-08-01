Сибкабель установил новое оборудование
01 авг. 2024, 15:15:01
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На томском заводе «Сибкабель» появилась новая жесткорамная крутильная машина для скрутки токопроводящих жил. Оборудование предназначено для скрутки токопроводящих жил из стренг и заменит устаревшую трехфонарную крутильную машину.
«Основное преимущество новой машины – значительное повышение линейной скорости скрутки токопроводящей жилы, – рассказал начальник технологического бюро цеха №40 Евгений Микиенко. – Сама система загрузки жесткорамной машины в значительной степени автоматизирована. Это позволяет, во-первых, уменьшить количество ручных операций, а во-вторых, – ускорить процесс заправки машины».
Новое оборудование позволяет повысить эффективность производства, сократить издержки и улучшить качество продукции.
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