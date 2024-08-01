Томсккабель изготавливает провода для подвижного состава – ППСПП

Провода предназначены для внутренних и наружных соединений электрооборудования на подвижном составе, включая специальный подвижной состав железнодорожного транспорта, для неподвижной одиночной и групповой прокладки и для присоединения к электрооборудованию, размещаемому на подвижных частях подвижного состава, межвагонных и межсекционных соединениях на номинальное напряжение от 660 до 4000 В переменного тока частотой до 400 Гц или от 1000 до 6000 В постоянного тока.

Провод ТОФЛЕКС ППСППнг(А)-HF-УХЛ

Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации должен быть не менее 5DH, где DH - наружный диаметр провода;

Стойкий к изгибам и изгибам с одновременным закручиванием;

Стойкий к механическим ударам многократного действия (12000 ударов) с пиковым ударным ускорением 220м/с^2 длительностью от 2 до 30 мс;

Стойкий к вибрации;

Стойкий к воздействию озона, солнечной радиации;

Стойкий к динамическому абразивному воздействию пыли;

Стойкий к воздействию дождя, выпадению инея;

Стойкий к воздействию смазочных масел и дизельного топлива.

Технические условия ТУ 27.32.14.130-074-12427382-2021 «Провода для подвижного состава рельсового транспорта типа ТОФЛЕКС» согласованы департаментом технический политики ОАО «РЖД» и АО «ВНИИКП».



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