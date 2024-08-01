IEK GROUP приглашает специалистов отрасли на IV Всероссийский слёт электриков — встречаемся 16 августа в Москве

IV Всероссийский слёт электриков пройдет 16 августа 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» и соберёт на одной площадке профессионалов, интересующихся электротехникой. Электромонтажники, мастера по ремонту, строители, дизайнеры, архитекторы встретятся, чтобы обменяться опытом и узнать о последних веяниях в отрасли. Генеральным партнером Слёта по традиции выступает IEK GROUP.

На площадке мероприятия компания представит широкий спектр продукции IEK. Участники Слёта электриков смогут познакомиться с новинками: модульным оборудованием серий KARAT и ARMAT, электромонтажными инструментами серии ARMA2L, а также с уже зарекомендовавшими себя продуктами.

Кроме того, специалисты учебного центра IEK GROUP проведут мастер-классы по работе со светотехникой и электроустановочными изделиями BRITE, телекоммуникационным оборудованием торговой марки ITK. Все посетители IV Всероссийского слёта электриков, и особенно участники мастер-классов, получат гарантированные призы от IEK GROUP.

На Слёте электриков представители компании также расскажут о новой программе лояльности для электромонтажников IEK PROFI. Она даёт пользователям бизнес-платформы IEK расширенные возможности клиентского сервиса, позволяет накапливать баллы и обменивать их на призы.

Одно из заданий программы лояльности IEK PROFI — посещение Слёта электриков. Каждый, кто примет задание к выполнению и придёт на мероприятие, получит 300 баллов.

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