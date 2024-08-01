«Россети Кубань» отремонтировали 40 км ЛЭП в Тбилисском районе

Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» в 2024 году выполнили капитальный ремонт почти 40 км линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ и 10 трансформаторных подстанций в Тбилисском районе Краснодарского края. Мероприятия направлены на повышение надёжности электроснабжения 48 тысяч жителей, а также социально значимых объектов и сельскохозяйственных предприятий Тбилисского района.

Энергетики заменили 74 опоры, элементы подвесной арматуры и более 70 изоляторов. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 10 га трасс вдоль охранных зон ЛЭП. Эти работы позволяют сократить количество технологических нарушений, обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.

Специалисты продолжат выполнять замену вводов в дома сельских жителей с применением самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Всего до конца 2024 года энергетики Усть-Лабинских электрических сетей планируют отремонтировать порядка 70 км линий электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ и 5 трансформаторных подстанций.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и

2 050 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.