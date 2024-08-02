Провода с композитным сердечником компании Epsilon Cable выбраны для новой 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне

Плюс
02 авг. 2024, 18:00:01
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Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Разработанная компанией Epsilon Cable технология HVCRC® (High Voltage Composite Reinforced Conductor) (высоковольтный композитный армированный проводник) была выбрана государственной корпорацией SONATREL для проекта строительства 225-кВ линии передачи электроэнергии в Камеруне при финансовой поддержке Всемирного банка.

Основной целью проекта PIRECT (Projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad – соединение электрических сетей Камеруна и Чада) является объединение южной и северной энергосистем Камеруна и передача гидроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанцией Нахтигаль (Nachtigal) на реке Санага (Sanaga River) мощностью 420 МВт, которая использует энергию водопада Нахтигаль, на север страны и в соседний Чад.

В конечном итоге, проект обеспечит доступ к электроэнергии примерно 8,9 миллионам человек, как сообщает Африканский банк развития. Проект позволит транспортировать гидроэнергию с юга в главные города на севере страны Гаруа, Маруа, Нгаундере и Мейганга (Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Meiganga), а также примерно в 500 сельских населённых пунктов и в Чад, где 88% населения всё ещё не имеют доступа к электричеству.

Учитывая масштабные цели проекта, передающая электроэнергию камерунская компания SONATREL решила использовать провода с композитным сердечником вместо традиционных сталеалюминиевых проводов типа ACSR. Благодаря замене традиционного стального сердечника проводов ACSR на прочный и лёгкий композитный сердечник из углеродного волокна максимальная рабочая температура воздушных линий электропередачи удваивается. Более того, поскольку более лёгкий композитный сердечник позволяет использовать больше алюминия при сохранении того же веса провода и использовать преимущества более высокой электропроводности, обеспечиваемой отожженным алюминием, электрическое сопротивление снижается на 30%, что приводит к значительной экономии расходов на выработку электроэнергии и сокращение выбросов парниковых газов.

В ходе первого этапа проекта PIRECTS

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