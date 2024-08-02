Сверхтонкий кабель завода СПЕЦКАБЕЛЬ покажут в московском ЭКСПОЦЕНТРЕ

В столице с 10 августа по 8 сентября развернется масштабный фестиваль «Территория Будущего Москва 2030». В рамках этого события пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего», где отрасли промышленности столицы продемонстрируют достижения и заглянут в будущее.

Один из участников выставки – завод «Спецкабель». На этом предприятии рождаются кабели, которые отвечают требованиям самых экстремальных условий: от суровых космических просторов до глубочайших океанских впадин.

Среди экспонатов «Спецкабеля» стоит выделить:

Сверхтонкий и суперлегкий оптический кабель. Способен работать в агрессивных средах, спокойно переносит вибрацию и без усилителей передает терабайт данных в секунду на несколько сотен километров.

Самый легкий кабель парной скрутки СК-КФ 42х0,40, обеспечивает высокоскоростную связь в космосе.

Сверхгибкий кабель СКЛОН для робототехники. Этот кабель передает сигнал несмотря на многократные перегибы.

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» «Спецкабель» предлагает также познакомиться с командой профессионалов предприятия, готовых предложить решения для любых задач.



