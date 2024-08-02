В Якутске энергетики ведут ремонт кабельных линий электропередачи

В рамках ремонтной программы Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в Якутске отремонтируют участки 14 кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ. Всего в планах обновить более 7,8 км кабельных линий.

За короткий летний период энергетики должны выполнить комплекс работ по капитальному ремонту кабельных линий, которые снабжают электроэнергией социально значимые объекты, квартальные насосные станции, тепловые пункты и городские водоузлы в центральной части города, а также жилфонд в кварталах 53, 74, 103, 110, 114.

Эксплуатация и ремонт кабельных линий электропередачи имеют свои особенности. Особой сложностью отличается ремонт кабельных линий подземной прокладки. В отличие от случаев, когда проводят ремонт кабельных линий электропередачи, проложенных по воздуху, здесь приходится буквально выкапывать определённый объем грунта, в иных случаях приходится вскрывать асфальтобетон. Это отнимает больше времени, а также требует дополнительных затрат и оборудования.

«Мы понимаем, что ремонт кабельных линий, связанный с земляными работами, может доставлять некоторые неудобства гражданам, просим проявить терпение и понимание, так как главная задача данных работ обеспечить надежность электроснабжения», - отметил начальник Центрального РЭС Алексей Березовский.

Общая протяженность кабельных линий на обслуживании Центральных электрических сетей составляет почти 1300 км.