ДРСК в первом полугодии 2024 года подключила пять тысяч новых потребителей

3 часа назад
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Источник:
АО ДРСК
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Специалисты АО «ДРСК» (входит в Группу «РусГидро») в первом полугодии 2024 года подключили к централизованному энергоснабжению порядка пяти тысяч новых потребителей. Суммарно новым потребителям выдано 130 МВт мощности. Все филиалы компании показывают положительную динамику.

Наибольшее количество подключений объектов к инфраструктуре выполнено в Приморском крае, Хабаровском крае и Амурской области.

При этом фиксируется общий рост заявок на новые подключения. За шесть месяцев текущего года в компанию обратилось почти 11 тысяч новых заявителей, что на 13% больше чем в 2023 году.

Филиалы Дальневосточной распределительной сетевой компании обеспечивают новые технологические присоединения, а также по заявкам потребителей дополнительно увеличивают мощность уже присоединенных предприятий и организаций, объектов социальной инфраструктуры, жилых домов.

Особое внимание в ДРСК уделяют подключению социальных объектов. Среди них работа над выдачей мощности для средней общеобразовательной школы на 350 мест в п. Чульман Нерюнгринского района в Южной Якутии, подключение вахтовых городков в Облученском районе ЕАО. Предстоит начало строительства двух линий электропередачи для электроснабжения планируемого к освоению месторождения в Хабаровском крае. Организована работа по технологическому присоединению парка Минный городок во Владивостоке Приморского края и объектов для электроснабжения жилых комплексов в Хабаровске.

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