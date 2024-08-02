«Росэлектроника» разработала высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов»

02 авг. 2024, 17:30:01
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей.

Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30 – 520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство может быть смонтировано на любой поверхности. А использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия.

В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.

Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (СИП РС, входит в «Росэлектронику» в составе Концерна «Автоматика»).

«Новая антенна гораздо технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 кг. Изделие разрабатывалось в соответствии с фактическими потребностями заказчика, успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики. На сегодняшний день готовится запуск серийного производства антенны», – рассказал генеральный директор СИП РС Александр Бузов.

Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга «Росэлектроника» на форуме «Армия-2024».

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