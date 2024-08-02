Томский архитектурно-строительный университет запустил гибридную установку ВИЭ в Хакасии

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) смонтировал гибридную установку горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории производственной базы "Термоклуб" в Хакасии, сообщает пресс-служба вуза.

В состав комплекса вошли автономная теплонаносная установка для получения геотермальной теплоты и производственно-экспериментальная установка - солнечные коллекторы для получения солнечной энергии в дневное время.

"Теперь сотрудники предприятия могут круглосуточно использовать тепловую энергию в ночное и дневное время. Насос обеспечивает помещение теплом круглосуточно, солнечная энергия используется для нагрева воды", - приведены в сообщении слова заведующего кафедрой теплогазоснабжения и инженерных систем, профессора Николая Цветкова.

Пресс-служба отмечает, что аналогов у системы в РФ нет. Установка позволяет получить до 80% необходимой энергии, что приводить к снижению экологически вредных выбросов. Ученые планируют продолжить исследования по совершенствованию установки на территории Хакасии.

Томский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1952 году, является одним из ведущих строительных вузов РФ, а также участником программы "Приоритет 2030".