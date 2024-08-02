Выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС увеличилась на 7%

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвели итоги производственной деятельности за 2 квартал 2024 года. Выработка электроэнергии за этот период составила 2 116,2 млн кВт·ч (полезный отпуск — 2 092,7 млн кВт·ч). По сравнению с прошлогодними данными рост выработки составил 7 процентов.

В мае 2024 года были установлены несколько рекордов по выработке электроэнергии. В том числе была зафиксирована максимальная выработка электроэнергии за два самых «половодных» месяца – за апрель и май: 1 млрд 601 млн кВт·ч. За 56-летнюю историю эксплуатации Саратовской ГЭС это наивысшие результаты работы, обусловленные четкой согласованной работой коллектива гидроэнергетиков и успешной реализацией программы комплексной модернизации, которая позволила использовать максимально возможную мощность технически более совершенного обновленного оборудования в период «большой воды».

Во втором квартале были завершены работы по капитальному ремонту гидрогенератора № 15, который проводился в рамках модернизации гидротурбины, с 20 июля выведен в капитальный ремонт гидроагрегат № 21. Кроме того, продолжается модернизация основного генерирующего оборудования: осталось обновить 4 гидротурбины в рамках договора с АО «ТЯЖМАШ». Техническое перевооружение гидроэлектростанции позволяет повысить уровень надёжности и безопасности Саратовской ГЭС, а также влияет на обеспечение стабильности работы энергетической системы Средней Волги. Результатом модернизации также является прирост установленной мощности Саратовской ГЭС, к 2026 году она достигнет 1499 МВт - на 10% больше по сравнению с первоначальной.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности, запасов воды в водохранилище, диспетчерского графика нагрузки. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.