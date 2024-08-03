Защита интеллектуальной собственности: Новый товарный знак Paritet.

03 авг. 2024, 15:34:21
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ТПД Паритет
Авторы и источники / Правообладателям

Мы рады сообщить, что Паритет зарегистрировал новый товарный знак - патент на логотип. Получение свидетельства на товарный знак – это важный шаг в охране уникальных продуктов и поддержании высокого качества нашей продукции.

Почему это важно?

Регистрация товарного знака не только защищает нашу интеллектуальную собственность, но и гарантирует партнерам и клиентам подлинность поставляемых изделий. Товарные знаки, такие как ParLan, ParLan FR, Parax, КСРЭВ, ШВЭВ, и ParBus, уже давно стали символами качества и надежности на рынке кабельной продукции. Благодаря этим уникальным маркам, наши клиенты могут быть уверены в том, что получают оригинальную продукцию Паритет.

Как это работает?

Уникальные товарные знаки позволяют нам отслеживать правильность поставок на объекты и исключать возможность использования наших наименований другими производителями. Это значит, что никто не сможет использовать наше имя для продвижения своей продукции, не соответствующей высоким стандартам Паритет. Регистрация товарного знака является важным инструментом в борьбе с контрафактной продукцией, защищая как нас, так и наших клиентов от недобросовестных конкурентов.

Наши зарегистрированные товарные знаки.

На сегодняшний день компания Паритет зарегистрировала несколько товарных знаков, которые стали узнаваемыми на рынке:
➲ Бренд симметричных кабелей ParLan
➲ Огнестойкие кабельные линии бренда ParLine
➲ Коаксиальные кабели для видео Паракс
➲ Собственная марка огнестойких кабелей КСРЭВ
➲ Кабели для домофонов марки ШВЭВ
➲ Кабели для промышленных сетей ParBus

Эти марки используются для различных типов кабелей, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и предназначен для различных областей применения.

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет более 35 лет производит кабельно-проводниковую продукцию. В наш ассортимент входит кабель для охранно-пожарных систем, видеонаблюдения, автоматизации, структурированных кабельных систем (LAN-кабель)
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