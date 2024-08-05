Использование технологии динамического рейтинга ВЛ позволяет увеличить мощность, передаваемую по линии

Немецко-нидерландский системный оператор Tennet использует технологию динамического рейтинга линии (Dynamic Line Rating, DLR), предусматривающую установку на ВЛ датчиков, которые каждые пять минут измеряют температуру и степень провисания проводов, а на основе полученных данных и прогнозов погоды с помощью специально разработанной IT-платфоры системный оператор теперь уже на 56 часов вперед может определить какой объем дополнительной мощности (по сравнению с рассчитанным для стандартных условий) можно передать по ВЛ при благоприятных погодных условиях. Охлаждение проводов ВЛ во многом определяется силой ветра, а использование технологии DLR позволяет определить дополнительную пропускную способность передающей сети при высокой выработке ВЭС, в зависимости от текущих условий, может обеспечить передачу по ВЛ до 30% дополнительной мощности.Ранее технология DLR ранее применялась на магистральных ВЛ напряжением 380 кВ, а теперь она получила более широкое применение, в том числе на ВЛ 110 кВ.

Электрическая сеть Нидерландов становится все более перегруженной, поэтому в ближайшие годы планируется ее значительное расширение. Расширение и модернизация электросетевой инфраструктуры требует больших затрат и времени, поэтому применение таких интеллектуальных решений, как DLR для более эффективного использования существующей сети имеет важное значение. В дополнение к DLR также используется технология, получившая название «полоса полета» (flight lane), которая предусматривает включение СЭС и ВЭС в резервы мощности, используемые в случае непредвиденных обстоятельств.

Официальный сайт Tennet https://www.tennet.eu