Уфимские сетевики провели капремонт подстанции в пригороде столицы Башкирии

В конце июля Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершили капитальный ремонт подстанции «Николаевка», которая находится в Уфимском районе Башкирии. Два устаревших морально и физически отделителя и столько же короткозамыкателей были заменены на два современных элегазовых выключателя 35 кВ. Сетевики также смонтировали три новых разъединителя того же класса напряжения. Под новое оборудование предварительно был выполнен монтаж фундаментов. Проложены новые контрольные кабели в кабельных лотках. Смонтированное оборудование успешно введено в работу.

Подстанция «Николаевка» занимает важное место в энергосистеме Уфимского района, обеспечивая энергоснабжение жилых домов, социально-бытовой и коммунальной инфраструктуры в шести пригородных населенных пунктах г. Уфы.