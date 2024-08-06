Петербургская верфь Emperium построит в Перми судно для круизов по Байкалу

Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics Group) построит электрическое круизное судно для путешествий по озеру Байкал, сообщили в пресс-службе.

Трехпалубный электроход "Байкал" по уровню сервиса будет соответствовать отелю уровня 5*.

"Это инновационный для российской судостроительной отрасли и развития круизного флота страны проект. При его реализации будут задействованы все компетенции, накопленные ранее нашими предприятиями в ходе разработки и серийного выпуска пассажирских электросудов", — заявил генеральный директор Пермской судоверфи Николай Малухин.

Как пояснили в компании, корпус судна в этом году начнёт строится на Пермской судоверфи, входящей в Emperium. Компания также распределяет заказы по своим производственным мощностям. В частности, ведётся разработка конструкторской документации, закупка материалов. Сдача круизного судна на электротяге запланирована на cентябрь 2026 года.

На судне предусмотрены каюты бизнес-класса и экономкласса на 68 гостей. На борту запланированы панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В межнавигационный период "Байкал" сможет использоваться в качестве плавучей гостиницы.

Строительство финансируется ГТЛК из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. Головное судно в серии строится по заказу компании ООО "ВодоходЪ".

"Планируемый маршрут подразумевает обустройство причальной инфраструктуры и зарядных мощностей в следующих пунктах: Иркутск, о. Ольхон, п. Усть-Баргузин, с. Турка, с. Листвянка, с. Танхой", — пояснил гендиректор "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов.

Он добавил, что за счёт малой осадки — 2,5 м — судно сможет заходить на мелководные участки. Кроме того, на борту будет установлен альтернативный источник для подзарядки аккумуляторных батарей. Это позволит увеличить дальность автономного плавания до 100 км, или 7 суток.

Электросуда Emperium уже курсируют в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде. Планируется выпуск одного судна для Перми. Основным заказчиком судов является крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла "Водоходъ".

Осенью 2022 года компания запустила серийное производство судов на электротяге для пассажирского судоходства. Предприятие строит несколько вариантов судов речного и озёрного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров. Это водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок Ecobus, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов Ecocruiser. Осенью 2023 года Emperium расширил производственные мощности в Ленинградской области, расположенные в Отрадном.