Три трамвайные линии откроют в столице в течение двух лет

На улицах Сергия Радонежского и Академика Сахарова продолжается строительство трамвайных путей, а на Трифоновской улице идет восстановление трамвайных путей. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на улице Трифоновская — проделали уже более 30% работ по восстановлению линии. Трамваи вернутся на этот участок спустя 30 лет, в 2025 году. В этом году планируем открыть новую линию на улице Сергия Радонежского, а в следующем — на проспекте Академика Сахарова. Мы развиваем трамвайное движение для комфорта пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как уточняется, в будущем трамвайная линия на Трифоновской улице соединит Рижский вокзал с центром города. Новый участок путей между станцией метро «Площадь Ильича» и Андроньевской площадью позволит запустить прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

«Кроме того, линия на проспекте Академика Сахарова свяжет площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром», — добавили в Дептрансе.

Там отметили, что таким образом пассажиры получат новые беспересадочные маршруты, проходящие через центр города.