В Якутии построят Дом культуры

В селе Беченча Ленского района выполнят работы по строительству Дома культуры, сообщает RosTender.info.

Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)» принимает заявки на участие в тендере до 22 августа. Начальная цена контракта составляет 251 млн рублей из районного бюджета.

Здание дома культуры запланировано высотой в два этажа, общей площадью 1766,53 кв.м. Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают важное место. Именно они являются основным звеном в формировании культурных запросов населения, удовлетворении духовных потребностей, создании условий развития инициативы, творчества населения, организации его активного и разностороннего досуга. Окончание выполнения работ по строительству запланировано на 18 ноября 2026 года.