«Россети Кубань» завершили ремонт двух высоковольтных подстанций в Курганинском районе

В Лабинском филиале компании «Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Мок» и «Андреедмитриевская» в Курганинском районе Краснодарского края. От надежности работы энергообъектов зависит электроснабжение жителей поселка Андреедмитриевский, хуторов Михайлов, Кочергин, части потребителей города Курганинск, а также социально значимых объектов: школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, теплосетей и объектов водоснабжения.

Энергетики провели на подстанциях ремонт и техническое обслуживание масляных выключателей, конденсаторов связи и другого оборудования, выполнили противопожарные мероприятия, обновили диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы в 2024 году специалисты Лабинского филиала планируют выполнить ремонт оборудования 19 крупных энергообъектов.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.