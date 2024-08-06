В МЭИ разработали проект многоквартирного жилого дома

Специалисты НИУ «МЭИ» разработали проект строительства многоквартирного жилого дома в рамках программы реновации. Дом успешно введен в эксплуатацию в июле 2024 года, к заселению готовы 377 квартир для москвичей.

Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать большой жилой комплекс со светлыми и просторными квартирами с улучшенной отделкой. Благодаря современным принципам зонирования, широким коридорам и прихожим, а также большим кухням и санузлам удалось добиться наиболее высокого уровня комфорта для будущих жителей.

«Сегодня проектно-конструкторский институт МЭИ - это команда высококвалифицированных специалистов, разрабатывающих проекты в интересах строительного комплекса Москвы. На сегодняшний день к реализации проектов активно привлекаются студенты старших курсов во время практик и стажировок, а выпускники МЭИ по направлению «Электроэнергетика и теплоэнергетика» имеют возможность продолжить работу непосредственно в университете, работая на благо нашей любимой столицы», - рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

​Для специалистов МЭИ это стало вторым успешным реализованным проектом в рамках программы реновации. До конца 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию еще одного жилого дома по проектам проектно-конструкторского института МЭИ.

Многоквартирный дом, спроектированный в МЭИ, находится по адресу: г. Москва, ул. Константина Федина, дом 5.​