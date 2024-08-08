В Москве создан межотраслевой кластер космических технологий

В него вошли компании, которые работают над созданием космических кораблей, разгонных блоков и автоматических космических аппаратов.

Технологические компании и разработчики передовых методов и технологий в области космических исследований при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития создали межотраслевой кластер космических технологий для запуска совместных инновационных проектов. Это уже 15-е объединение на базе Московского инновационного кластера (МИК).

«Среди участников московского кластера космических технологий — ведущие предприятия, научно-исследовательские институты и стартапы, которые работают над созданием космических кораблей, разгонных блоков и автоматических космических аппаратов. К запуску готовятся проекты спутниковой системы визуально-цифрового вещания по всему миру и ИТ-платформы, предоставляющей информацию об объектах», — рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В кластере уже работает 30 участников МИК, среди которых АО «Российские космические системы», ПАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия”», Институт ядерных исследований Российской академии наук и Московский государственный университет геодезии и картографии.

В рамках кластера космических технологий развивается один из кооперационных проектов по созданию ИТ-платформы, с помощью которой разрабатываются решения для доступа, обработки и анализа космических снимков с использованием искусственного интеллекта. Она предназначена для всестороннего объективного и оперативного обеспечения аналитической информацией об объектах и явлениях на базе современных данных дистанционного зондирования Земли, моделей машинного обучения и клиент-серверной архитектуры в интересах государства, бизнеса и общества. С помощью этой платформы можно вести мониторинг ледовой обстановки, распознавать границы полей и садоводств, оценивать деятельность аэропортов и вокзалов, отслеживать в реальном времени различные природные бедствия. МИК помог подобрать инициаторам проекта партнеров и заказчиков в сфере агроиндустрии, которые планируют закупать данные дистанционного зондирования Земли, полученные благодаря платформе.

На базе Московского инновационного кластера работает 15 межотраслевых кластеров. В них входит свыше 1,1 тысячи компаний, которыми реализовано более 140 проектов. Среди направлений таких объединений — строительные технологии, робототехника, биофармацевтика и медицинские технологии, коммунальные технологии и другие.