В Забайкальском крае установят стационарное электрическое освещения

В Забайкальском крае проведут установку стационарного электрического освещения и делиниаторов на автомобильных дорогах общего пользования, сообщает RosTender.info.

Для выбора подрядной организации разместили открытый конкурс. Заявку на участие необходимо подать до 26 августа. Начальная цена контракта составляет 142 млн рублей.

Стационарное электроосвещение предназначено для освещения участков дорог в районе пешеходных переходов, автобусных остановок, примыканий, пересечений, аварийно-опасных и потенциально-опасных участков. Стационарное электроосвещение должно работать в темное время суток, ветровых и гололедных нагрузках, также, должно сохранять работоспособность при отрицательных температурах до -45°C и положительных температурах до +45°C. Источником света должен быть светодиодный модуль.