«Электрохимический завод» поставил партию изотопов Сибирскому федеральному университету

АО «ПО “Электрохимический завод”» (АО «ПО ЭХЗ») поставило партию изотопов Сибирскому федеральному университету (СФУ). Изотопная продукция была произведена в рамках соглашения с СФУ о сотрудничестве, которое включает взаимодействие в вопросах профильного образования и совместных научных исследований. Изотопы были переданы кафедре физики твердого тела и нанотехнологий университета для выращивания кристаллов и проведения макроскопического анализа изотопно-модифицированных образцов (в сравнении с образцами из реактивов с «природной» концентрацией изотопов).

По словам руководителя проекта по развитию изотопного производства ЭХЗ Николая Оскомова, цель совместной работы — получение (выращивание) изотопно-модифицированных монокристаллов и изучение их свойств. Основными объектами исследований являются такие материалы, как тетраборат свинца (PbB4O7, пьезоэлектрик), ферроборат гольмия (HoFe3(BO3)4, мультиферроик), оксид цинка (ZnO, пьезополупроводник).

«Изучение свойств изотопно-модифицированных кристаллов (полупроводниковых, лазерных, оптических, пьезоэлектрических, пироэлектрических) в зависимости от симметрии кристалла и различных воздействий позволит сформировать предложения о возможных областях применения этих свойств — в электронике, датчиках и других высокотехнологичных областях. Мы надеемся, что результаты наших исследований будут полезны для таких предприятий, как АО «Решетнёв» и научно-производственное предприятие «Радиосвязь», а также для других компаний, использующих высокие технологии», — отметил Николай Оскомов.

В настоящее время в цехе изотопов «Электрохимического завода» имеются изотопно-модифицированные элементы, которые могут найти применение в функциональной электронике. Это железо, обогащенное стабильным изотопом Fe-58 с обогащением 50-59%, свинец, обогащенный стабильным изотопом Pb-208 с обогащением 70-79%, и цинк, обогащенный стабильным изотопом Zn-64 с обогащением 80-89%.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». www.ecp.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.