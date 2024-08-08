На форуме «Арктика – Регионы» договорились развивать локальную энергетику Архангельской области

08 авг. 2024, 17:30:02
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Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
Минвостокразвития
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Правительство Архангельской области и компания ульяновского наноцентра «Альтрэн» на II форуме «Арктика – Регионы» в Архангельске подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации локальной энергетики на основе внедрения автономных гибридных энергетических комплексов. Подписи на документе поставили председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, генеральный директор ульяновского наноцентра ULNANOTECH Сергей Михеев и управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия для привлечения частных инвестиций при реализации инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной генерации в Архангельской области, в том числе в рамках эксперимента по использованию бизнес-модели на основе договора на энергоснабжение с элементами энергосервиса.

По словам председателя Правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева, на территории Архангельской области функционирует более сорока островных энергосистем, куда ежегодно завозится тысячи тонн дизельного топлива, что создает нагрузку на арктическую экосистему и региональный бюджет.

«Мы заинтересованы в использовании потенциала возобновляемых источников энергии, в первую очередь в островных энергосистемах, где это имеет прямой экономический эффект. Многие компании предлагают реализацию различных проектов в этой сфере, при этом действующие бизнес-модели не позволяют их реализовать в текущих экономических условиях. При поддержке КРДВ и компании «Альтрэн» мы намерены на конкретной площадке рассмотреть возможность использования новых подходов, которые позволят сделать локальную энергетику Архангельской области более эффективной», - сказал Алексей Алсуфьев.

По словам генерального директора ULNANOTECH Сергея Михеева, использование ветроэнергетических установок в локальных энергосистемах на севере Архангельской области потенциально высокоэффективно, но требует наличия балансирующих мощностей и грамотного планирования производства, передачи и потребления тепловой и электрической энергии.

«Реализация подобных инвестиционных проектов - это технически и экономически сложная задача, однако представляет значительный интерес для профильных инвесторов в сфере распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии. Наша дочерняя компания «Альтрэн» специализируется на реализации проектов ВИЭ в изолированных и труднодоступных территориях. Обладая высокими компетенциями, индустриальными и инвестиционными партнерами необходимыми для выполнения этой задачи мы планируем использовать современное высокотехнологичное российское оборудование. А при поддержке КРДВ и Правительства Архангельской области готовы участвовать в эксперименте по использованию бизнес-модели на основе договора на энергоснабжение с элементами энергосервиса», - отметил Сергей Михеев.

Как отметил управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов, привлечение частных финансовых и технологических инвестиций для реализации проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации на территории Дальнего Востока и Арктики является одним из важных направлений деятельности Корпорации.

«Сфера локальной энергетики обладает значительным инвестиционным и инновационным потенциалом, раскрыть который возможно только на основе использования эффективных бизнес-моделей. Как институт развития мы видим необходимость в системной государственной поддержке профильных инвесторов в эту сферу, что имеет долгосрочный социально-экономический эффект не только для развития макрорегиона, но и целых отраслей, как электроэнергетика, коммунальное хозяйство и энергетическое машиностроение. При поддержке Инфраструктурного центра «Энерджинет» мы разработали ряд системных инициатив по развитию этой сферы, которые предусматривают апробацию на конкретных пилотных проектах. Правительство Архангельской области и компания «Альтрэн» поддержали нашу инициативу, надеемся на плодотворное сотрудничество», - резюмировал Андрей Шарафутдинов.

ООО «Альтрэн» (г. Ульяновск) - дочерняя компания и резидент Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, создана в 2016 г. Специализация - управление проектами локализации компонентов ветроэнергетических установок, автономных гибридных энергосистем на базе возобновляемой энергетики для изолированных и труднодоступных территорий.

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH (г. Ульяновск) — входит в инвестиционную сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов. Имеет статус технопарка высоких технологий.

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